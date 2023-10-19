Поп-звезда Билли Айлиш поразила поклонников огромной татуировкой на всю спину. На фотографии, которая привлекла внимание фанатов, обладательница Грэмми лежит на животе с обнаженной спиной.

Billie Eilish reveals new back tattoo. pic.twitter.com/nvJW1W8W4J — Pop Base (@PopBase) October 18, 2023

Снимок певица опубликовала в Instagram, где на нее подписаны 110 млн человек. Причем она спрятала его в карусели других фотографий. Пост Билли никак не подписывала, сопроводив его лишь эмодзи в виде ножниц.

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Однако, в соцсетях завирусилась именно фотография с татуировкой. Особенно расстарались в комментариях пользователи Twitter. У них это фото вызвало просто бурю эмоций.

— Мне показалось это портал из сериала Очень странные дела, — написал пользователь с ником Jay.

— Это я рисую на своей парте в средней школе, когда мне скучно, — прокомментировал увиденное подписчик по имени Slade Grant.

— Мастер тату очевидно закрыл глаза, когда творил это? — поинтересовался фолловер Collins

И подобных этим комментариев немало. Некоторые предположили, что Билли Айлиш находится в стадии звезды, которой хочется творить дикие вещи. Однако, певица как-то уже отвечала на упреки хейтеров, напоминая, что она со своим телом властна делать, что хочет.

Трудно сказать, когда именно знаменитость сделала тату, но оно дополнило предыдущие. У звезды есть татуировка на груди с собственной фамилией, дракон на бедре и стайка фей на руке.