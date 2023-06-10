У п’ятницю, 9 червня, співак Макс Барських виступив з благодійним концертом у Києві. На заході він уперше виконав україномовну версію пісні Тумани.

Артист зізнався, що йому складно перекладати свої композиції.

– Поки мене не все влаштовує в тексті, але попри складнощі, Тумани – це особистий виклик. Це символ моєї творчості, і я хочу, щоб він цілком належав Україні, – прокоментував прем’єру Барських.

Вже скоро нова версія треку з’явиться на цифрових майданчиках, монетизація з якого піде на цільову допомогу ЗСУ.

Зазначимо, що 250 тис. грн з прибутку від концерту Барських буде перераховано на гуманітарну допомогу постраждалим в результаті техногенної катастрофи на Каховській ГЕС.

Окрім цього, під час зіркового аукціону було зібрано 270 тис. грн, які будуть спрямовані на потреби 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Фото: пресслужба Макса Барських