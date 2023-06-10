В пятницу, 9 июня, певец Макс Барских выступил с благотворительным концертом в Киеве. На мероприятии он впервые исполнил украиноязычную версию песни Туманы.

Артист признался, что ему сложно переводить свои композиции.

— Пока меня не все устраивает в тексте, но несмотря на сложности, Туманы — это личный вызов. Это символ моего творчества, и я хочу, чтобы он полностью принадлежал Украине, — прокомментировал премьеру Барских.

Уже скоро новая версия трека появится на цифровых площадках, монетизация с которого пойдет на целевую помощь ВСУ.

Отметим, что 250 тыс. грн из прибыли от концерта Барских будет перечислено на гуманитарную помощь пострадавшим в результате техногенной катастрофы на Каховской ГЭС.

Кроме этого, во время звездного аукциона было собрано 270 тыс. грн, которые будут направлены на нужды 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Фото: пресс-служба Макса Барских