Рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась впечатлениями от поездки в Донецкую область. Исполнительница побывала неподалеку от линии разграничения — в Славянске, Краматорске, и посетила наших защитников на позиции.

В Instagram Alyona Alyona поделилась кадрами с поездки, отметив, что никогда не могла бы подумать, что будет раскрывать этот край именно с такой стороны.

Рэп-исполнительница вспомнила, как подростком состояла в чатах, где был микс населения Украины. Тогда, признается, из-за некоторых ребят неадекватного поведения заблокировала для себя внимание к тем местам.

— А потом началась война. Мы с девочками в садике массово собирали помощь для АТО, рисунки детей, гуманитарную помощь для переселенцев, но совсем не пересекались с реальными людьми с Востока. Со временем по соседству с нами поселилась семья оттуда. Хорошие, добрые люди, — поделилась Alyona Alyona.

Сейчас у нее появилась возможность побывать в тех местах, увидеть здания, улицы, сходить в магазины.

— Смотрела на людей и внимательно их слушала: мимика, глаза, жесты, интонации. И звуки взрывов. Просто не утихают. Для них уже много лет… Это не просто города и села. Это военные города и села. А главное — это украинские города и села. Они борются. И они поборют! И мы все вместе поборемся. И останемся едиными, кто бы нас не делил, — подчеркнула исполнительница.