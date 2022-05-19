Співачка Міка Ньютон розповіла про ставлення до українських зірок, які виступали в Росії, а також про знаменитостей, які обрали сторону окупантів.

– Все дуже просто – людям завжди мало грошей. Але я готова пробачити всім українським артистам, які заробляли гроші у РФ до 24 лютого. Але якщо цього важкого дня артист не обрав свою позицію – я не вважаю його за людину. Це стосується не лише шоубізнесу – йдеться і про діячів культури, політиків та блогерів, – розповіла Міка.

Співачка розповіла про ставлення до колег, які зараз проживають у РФ та мовчать про війну.

– Мені цього ніколи не зрозуміти – мій мозок не може усвідомити, наскільки сильно потрібно любити гроші, щоб мовчати. На початку війни попросила відписатися від моїх облікових записів у соцмережах тих людей, які підтримують диктаторський режим у РФ. Після цього я побачила, що від мене відписалася Поліна Гагаріна, – додала Ньютон.

Співачка також проїхалася й українськими зірками, які ігнорують факт війни в нашій країні.

– Усі відомі артисти – це розумні люди. Ніхто не дає гроші просто так. Я не розумію Ані Лорак та Регіну Тодоренко – вони багато подорожували й знають, що заробити гроші можна в будь-якому куточку світу. За що вони тримаються зараз – за сцену? – запитує Міка.

Співачка додала, що якщо вони показують себе світові у такому світлі, то нам не потрібні такі артисти.