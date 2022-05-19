Певица Мика Ньютон рассказала об отношении к украинском звездам, которые выступали в России, а также о знаменитостях, выбравших сторону оккупантов.

— Все очень просто — людям всегда мало денег. Но я готова простить всем украинским артистам, которые зарабатывали деньги в РФ до 24 февраля. Но если в этот тяжелый день артист не выбрал свою позицию — я не считаю его за человека. Это касается не только шоу-бизнеса — речь идет и о деятелей культуры, политиков и блогеров, — рассказала Мика.

Певица рассказала об отношении к коллегам, которые сейчас проживают в РФ и молчать о войне.

— Мне этого никогда не понять — мой мозг не может осознать, насколько сильно нужно любить деньги, чтобы молчать. В начале войны попросила отписаться от моих аккаунтов в соцсетях тех людей, которые поддерживают диктаторский режим в РФ. После этого я увидела, что от меня отписалась Полина Гагарина, — добавила Ньютон.

Певица также проехалась и по украинским звездам, которые игнорируют факт войны в нашей стране.

— Все известные артисты — это умные люди. Никто не дает деньги за просто так. Я не понимаю Ани Лорак и Регину Тодоренко — они много путешествовали и знают, что заработать деньги можно в любом уголке мире. За что они держатся сейчас — за сцену? — задается вопросом Мика.

Певица добавила, что если они показывают себя миру в таком свете, то нам не нужны такие артисты.