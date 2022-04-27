Співачка Ірина Федишин розповіла, чому зараз потрібно співати патріотичні пісні.

В ефірі телемарафону Єдині новини артистка розповіла про свою нову пісню Нас весна не там зустріла.

– Це неймовірно гарна пісня, яка була написана в 1985 році… Я коли почула цю пісню, вона мене вразила. Емоційний стан не давав мені її співати, сльози лилися рікою, – зауважила вона.

Федишин сказала, що співати патріотичні пісні наразі потрібно і це не банкет на крові.

– По-перше, коли я їжджу з концертами до військових, то це не така програма, як завжди. Я розумію, Україна переживає складний час, і ця програма не така, як у мирний час. По-друге, повірте, коли я туди приїжджаю, це дуже важливо, – розповіла Ірина.

Артистка згадала історію, коли поїхала до шпиталю відвідати наших військових. Зізнається, спочатку хвилювалася, але потім наважилася. Каже, що то була зустріч, яка подарувала їй щастя.

– Хлопці розговорилися, посміхалися, робили фото, брали автографи. Для них це важливо… Хлопець родом із Маріуполя сказав мені, що ми робимо дуже важливу справу… Тому дуже важливо їздити, підтримувати військових дітей. Ми маємо триматися, – зазначила Федишин.

У березні Ірина Федишин дала концерт для біженців у Львові. Виконавиця сказала, що ніколи не забуде цей день, оскільки вона зустрілася з людьми, які приїхали із гарячих точок.