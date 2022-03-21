Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Ірина Федишин дала концерт для біженців у Львові

21 Березня 2022, 14:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ірина Федишин дала концерт для біженців у Львові
Джерело: Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин дала концерт для українських біженців, які були змушені залишити свої будинки через бомбардування російських агресорів.

Виконавиця сказала, що ніколи не забуде 20 березня, оскільки вона зустрілася з людьми, які приїхали із гарячих точок у Львів. Також Федишин оприлюднила серію фото в Instagram.

– Стільки сліз під час свого виступу я ще не бачила. Важко… Стільки болю в очах людей, які залишили свій будинок, не відомо, чи є ще той будинок. Але найважче, що багато хто з них втратив рідних. І цей біль виходив зі сльозами. Я співала, а люди просто плакали, – написала вона.

Артистка також подякувала піаністу-віртуозу Євгену Хмарі за те, що той акомпанував їй та долучився до створення творчого тандему, щоб хоч якось підтримати людей.

Читайте також:
Ірина ФедишинРосійська пропаганда виїла їй розум: Ірина Федишин різко висловилася про Ані Лорак

Раніше ми писали, що Ірина Федишин із дітьми плете сітки для військових. В Instagram вона показала кадри, де видно, що вони долучилися до волонтерської діяльності.

Теги
Ірина Федишин , Біженці , Концерт
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь