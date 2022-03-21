Співачка Ірина Федишин дала концерт для українських біженців, які були змушені залишити свої будинки через бомбардування російських агресорів.

Виконавиця сказала, що ніколи не забуде 20 березня, оскільки вона зустрілася з людьми, які приїхали із гарячих точок у Львів. Також Федишин оприлюднила серію фото в Instagram.

– Стільки сліз під час свого виступу я ще не бачила. Важко… Стільки болю в очах людей, які залишили свій будинок, не відомо, чи є ще той будинок. Але найважче, що багато хто з них втратив рідних. І цей біль виходив зі сльозами. Я співала, а люди просто плакали, – написала вона.

Артистка також подякувала піаністу-віртуозу Євгену Хмарі за те, що той акомпанував їй та долучився до створення творчого тандему, щоб хоч якось підтримати людей.

Раніше ми писали, що Ірина Федишин із дітьми плете сітки для військових. В Instagram вона показала кадри, де видно, що вони долучилися до волонтерської діяльності.