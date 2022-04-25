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Ти стріляв зі скоростріла, я набої подавала: Федишин присвятила пісню українським захисникам

25 Квітня 2022, 20:05
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Ірина Федишин
Джерело: Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин та піаніст Євген Хмара презентували спільну пісню Нас весна не там зустріла.

Артисти присвятили композицію всім, хто захищає Україну від країни-агресора.

– Нас весна не там зустріла. І не ті пісні співала. Ти стріляв зі скоростріла, я набої подавала, – заспівала Федишин.

Шанувальники артистки зазначили, що нова робота вийшла дуже душевною і зворушливою.

  • Неперевершено. В саме серце. Дуже гарний тандем. Так хочеться швидше дочекатися вашого спільного концерту.
  • Це фантастична робота! Неймовірне виконання. Ви молодці!
  • Дуже-дуже неймовірна пісня і дивовижний, зворушливий кліп. Передає ті відчуття, які напевно відчуває кожен українець, чекаючи своїх братів і близьких додому. Щоб настала перемога і мир в нашій Україні.
  • Мурахи по шкірі, ви молодчинка!
  • Боже як же це красиво! Ірочка,Ви молодець! Дуже красива і чарівна пісня.
  • Неперевершено і дуже душевно! Мрію та молюсь щоб швидше закінчилась ця клята війна. Дякуємо Ірино за такі неймовірні пісні! – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що це не перша пісня артистки про війну в Україні. Раніше Ірина Федишин презентувала композицію Розстріляна весна, в якій згадала звірська російських загарбників проти мирних жителів Бучі Київської області.

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Ірина Федишин, прем’єра
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