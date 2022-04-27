Певица Ирина Федишин рассказала, почему сейчас необходимо петь патриотические песни.

В эфире телемарафона Единые новости артистка рассказала о своей новой песне Нас весна не там зустріла.

— Это невероятно красивая песню, которая была написана в 1985 году… Я когда услышала эту песню, она меня впечатлила. Эмоциональное состояние не давало мне ее петь, слезы лились рекой, — отметила она.

Федишин сказала, что петь патриотические песни сейчас нужно и это не является банкетом на крови.

— Во-первых, когда я езжу с концертами к военным, то это не такая программа, как обычно. Я понимаю, Украина переживает сложное время и эта программа не такая, как в мирное время. Во-вторых, поверьте, когда я туда приезжаю, это очень важно, — рассказала Ирина.

Артистка вспомнила историю, когда поехала в госпиталь проведать наших военных. Признается, сначала волновалась, но потом решилась. Говорит, что это была встреча, которая подарила ей счастье.

— Ребята разговорились, улыбались, делали фото, брали автографы. Для них это важно… Парень родом из Мариуполя сказал мне, что мы делаем очень важное дело… Поэтому очень важно ездить, поддерживать военных, детей. Мы должны держаться, — отметила Федишин.

В марте Ирина Федишин дала концерт для беженцев во Львове. Исполнительница сказала, что никогда не забудет этот день, поскольку она встретилась с людьми, которые приехали из горячих точек