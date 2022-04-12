Український співак Макс Барських готує новий трек на підтримку Збройних сил України. Перший уривок синглу Don’t fuck with Ukraine артист уже виклав у мережу.

– Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом. А поки ділюсь маленьким шматочком, – коментує майбутню прем’єру Барських.

Англомовний сингл готується до випуску на міжнародному лейблі та створений спеціально для підтримки бойового духу кожного українця.

Шанувальники вже оцінили майбутній трек:

Крутяк! Трек точно підтримає бойовий дух наших хлопців!

Макс, це всесвітній хіт! Чекаємо з нетерпінням!

Дуже драйвовим буде трек! Супер! Заряд для кожного українця!

Правильна музика завжди мотивує! Слава Україні!

Раніше Макс Барських випустив україномовну пісню Буде весна, яка миттєво стала одним із саундтреків у війні України проти РФ.

Варто зауважити, що до 24 лютого Макс Барських не цурався концертів і нагород у Росії. Втім із початком широкомасштабного вторгнення путінських військ в Україну він рішуче засудив агресію.

Макс Барських скасував виступи в РФ і відмовився повертати гроші за квитки, спрямувавши їх на допомогу Україні. Більше того, він заборонив використовувати свою музику на території країни-агресора.

Згодом співак вирушив на навчання з військової справи, аби захищати рідну землю.