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Макс Барських засвітив уривок нового треку для ЗСУ

12 Квітня 2022, 12:22
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Макс Барських засвітив уривок нового треку для ЗСУ

Український співак Макс Барських готує новий трек на підтримку Збройних сил України. Перший уривок синглу Don’t fuck with Ukraine артист уже виклав у мережу.

– Зараз важко знаходити час на музику, але це також може бути зброєю. Працюю над новим треком для ЗСУ. Хочу підтримати наших бійців. Сподіваюся закінчити його найближчим часом. А поки ділюсь маленьким шматочком, – коментує майбутню прем’єру Барських.

Англомовний сингл готується до випуску на міжнародному лейблі та створений спеціально для підтримки бойового духу кожного українця.

Шанувальники вже оцінили майбутній трек:

  • Крутяк! Трек точно підтримає бойовий дух наших хлопців!
  • Макс, це всесвітній хіт! Чекаємо з нетерпінням!
  • Дуже драйвовим буде трек! Супер! Заряд для кожного українця!
  • Правильна музика завжди мотивує! Слава Україні! 

Раніше Макс Барських випустив україномовну пісню Буде весна, яка миттєво стала одним із саундтреків у війні України проти РФ.

Варто зауважити, що до 24 лютого Макс Барських не цурався концертів і нагород у Росії. Втім із початком широкомасштабного вторгнення путінських військ в Україну він рішуче засудив агресію.

Макс Барських скасував виступи в РФ і відмовився повертати гроші за квитки, спрямувавши їх на допомогу Україні. Більше того, він заборонив використовувати свою музику на території країни-агресора.

Згодом співак вирушив на навчання з військової справи, аби захищати рідну землю.

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Теги
ЗСУ , Макс Барських
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