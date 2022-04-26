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Розкаже про війну: Макс Барських виступить на конференції MusicCon

26 Квітня 2022, 13:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Макс Барских
Джерело: Макс Барських

Український співак Макс Барських виступить на конференції MusicCon у рамках Billboard Music Awards 2022. Артист розповість міжнародній спільноті про події в нашій країні.

Виступ виконавця на Billboard MusicCon, який пройде у Лас-Вегасі з 13 по 14 травня – це прецедент в українському шоу-бізнесі, оскільки вперше український артист братиме участь у цій події.

Програма MusicCon складатиметься з дискусійних панелей, одну з яких очолить Макс Барських – вона отримала назву на честь його пісні Don’t Fuck with Ukraine! Музикант виступить із промовою, в якій з перших вуст розповість про війну в Україні та про події, які відбуваються зараз.

– Я розповім свою історію! А моя історія – це історія моєї країни, це наша історія, – написав Барських в Instagram.

Також він виконає свою пісню Буде весна.

Зазначимо, що наразі Барських перебуває в Києві. Його участь у Billboard MusicCon можлива при отриманні офіційного дозволу на тимчасовий виїзд з країни, на який він очікує.

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На початку квітня ми повідомляли, що Макс Барських готується воювати проти РФ. Артист, який родом із Херсона, вирушив на навчання з військової справи.

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Макс Барських
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