Тренди літа 2023 на фото: що модно носити

Український дизайнер і модельєр Андре Тан розповів про тренди літа 2023. Які образи й кольори будуть модними в цьому сезоні та що варто додати до гардероба, читайте в матеріалі.

Монохром у кольорі

Монохром у кольорі – наймодніше поєднання сезону. Андре Тан радить не боятися експериментувати з образами у кольорі – фуксія, глибокий темно-синій і темно-зелений, і навіть образи в монохромних принтах.

Вирізи та відкритий живіт

Відкритий живіт став головним трендом цього літа. Тепер це не тільки спущені на стегна штани та джинси, а й відкриті ґудзики кардиганів, а також розрізи на сукнях і навіть шкіряних куртках. За словами Андре Тана, такі елементи роблять образи більш текстурними та цікавими, а також додають пікантності найпростішим нарядам.

Зверніть увагу на сукні з фігурними вирізами без додаткового декору та принту. Вони мають крутий вигляд на монохромних сукнях.

Кроп-топи

Кроп-топи в білизняному стилі цього літа будуть на піку популярності. Їх можна поєднати зі штанами, джинсами, шортами, бермудами та спідницями.

Піджак або сорочка допоможуть збалансувати образ, поєднавши в собі сексуальність і водночас загадку.

Прозорість

Попри те, що оверсайз досі залишається актуальним трендом, жіночні образи ніхто не скасовував. Сміливо додавайте до свого гардероба півпрозорі сукні, спідниці та топи.

Легкі та повітряні наряди, доповнені грубим взуттям, створять свіжий і модний образ.

Яскравий червоний

Червоний колір є безпрограшним варіантом для будь-якого предмета вашого гардеробу, недарма його так люблять зірки.