Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал о трендах лета 2023. Какие образы и цвета будут модными в этом сезоне и что стоит добавить в гардероб, читайте в материале.

Монохром в цвете

Монохром в цвете — самое модное сочетание сезона. Андре Тан советует не бояться экспериментировать с образами в цвете — фуксия, глубокий темно-синий и темно-зеленый, и даже образы в монохромных принтах.

Вырезы и открытый живот

Открытый живот стал главным трендом этого лета. Теперь это не только спущенные на бедра брюки и джинсы, но и открытые пуговицы кардиганов, а также разрезы на платьях и даже кожаных куртках. По словам Андре Тана, такие элементы делают образы более текстурными и интересными, а также придают пикантности самым простым нарядам.

Обратите внимание на платья с фигурными вырезами без дополнительного декора и принта. Они круто смотрятся на монохромных платьях.

Кроп-топы

Кроп-топы в бельевом стиле этим летом будут на пике популярности. Их можно сочетать с брюками, джинсами, шортами, бермудами и юбками.

Пиджак или рубашка помогут сбалансировать образ, соединив в себе сексуальность и одновременно загадку.

Прозрачность

Несмотря на то, что оверсайз до сих пор остается актуальным трендом, женственные образы никто не отменял. Смело добавляйте в свой гардероб полупрозрачные платья, юбки и топы.

Легкие и воздушные наряды, дополненные грубой обувью, создадут свежий и модный образ.

Яркий красный цвет

Красный цвет является беспроигрышным вариантом для любого предмета вашего гардероба, недаром его так любят звезды.