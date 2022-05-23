Українська співачка Міка Ньютон розповіла про можливість стати мамою, повернення до сольної кар’єри та результати Євробачення 2022.

В інтерв’ю на YouTube-каналі журналістки Іванни Підборської ДеЯк вона зазначила, що перемога гурту Kalush Orchestra на пісееному конкурсі була абсолютно заслуженою.

А ось позицію журі з балами для Польщі Міка не зрозуміла. Вона вважає, що оцінювати виступи учасників мають українців, які раніше брали участь у Євробаченні.

Зараз дивляться

– Це була дуже заслужена перемога. Якби вони (Kalush Orchestra – Ред.) поїхали в іншому році, не коли про Україну говорить весь світ, я думаю, що вони увійшли б у трійку кращих точно. Я була дуже здивована, чому на такий конкурс в журі – не українські артисти, які були на Євробаченні. Вибирайте в журі людей, які реально там були, які розуміють психологію конкурсу, – сказала вона.

За словами співачки, після боротьби з раком її шанси завагітніти є мінімальними, але попри це, чоловік Міки дуже її підтримує.

– Коли в тебе рак яєчника, це дуже серйозний діагноз. Дуже серйозні операції, дуже серйозний стрес в організмі. Всі просто розуміють, що якщо я буду вагітна, це буде реально чудо. Є, слава Богу, можливості. Тобто є в мене для цього шанси. Дійсно дуже сильно пощастило з чоловіком. Дуже серйозна підтримка. Не всі чоловіки розуміють жінку на 100% з нашими гормонами й тим, що ми проходимо. Мій чоловік щось не розуміє – піде почитає про це. Він піде й реально буде вникати. Він каже: А можеш мені прислати якесь посилання, що з тобою відбувається? Я хочу зрозуміти. Сидить, читає наукові статті, щоб зрозуміти, що відбувається зі мною. Він мені робив уколи, – розповіла вона.

Артистка зізналась, що не поспішає повертатися до сольної кар’єри, оскільки в системі цінностей на першому місці для неї – сім’я.