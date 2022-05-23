Украинская певица Мика Ньютон рассказала о возможности стать мамой, возвращении в сольную карьеру и результатах Евровидения 2022.

В интервью на YouTube-канале журналистки Иванны Пидборской ДеЯк она отметила, что победа группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе была абсолютно заслуженной.

А вот позицию жюри с баллами для Польши Мика не поняла. Она считает, что оценивать выступления участников должны украинцы, которые ранее участвовали в Евровидении.

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– Это была очень заслуженная победа. Если бы они (Kalush Orchestra – Ред.) поехали в другом году, не когда об Украине говорит весь мир, я думаю, что они вошли бы в тройку лучших точно. Но я была очень удивлена, почему на такой конкурс в жюри – не украинские артисты, которые были на Евровидении. Выбирайте в жюри людей, которые реально там были, которые понимают психологию конкурса, — сказала она.

Певица также поделилась тем, что после борьбы с раком ее шансы забеременеть минимальны, но несмотря на это, муж Мики очень ее поддерживает.

– Когда у тебя рак яичника, это очень серьезный диагноз. Очень серьезные операции, очень серьезный стресс в организме. Все просто понимают, что если я буду беременна, это будет реально чудо. Есть, слава Богу, возможности. Есть у меня для этого шансы. И действительно очень сильно повезло с мужем. Очень серьезная поддержка. Не все мужчины понимают женщину на 100% с нашими гормонами и тем, что мы проходим. Мой муж что-то не понимает – пойдет почитает об этом. Он пойдет и реально будет вникать, – рассказала она.

Артистка призналась, что не спешит возвращаться в сольную карьеру, поскольку в системе ценностей на первом месте для нее — семья.