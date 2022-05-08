Фронтмен украинского коллектива Антитела Тарас Тополя рассказал о совместном выступлении с лидерами группы U2 — Bono и Edge.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV артист признался, что песню для импровизированного концерта выбирал сам Bono. В киевском метро музыканты вместе спели хит Stand by me.

– Боно очень часто исполняет ее на больших сценах. И сама песня по своему смыслу очень символично вписывается в наш украинский контекст. Этим треком Боно показывает и рассказывает всему миру, что он и Великобритания стоят за Украину, — сказал артист.

По словам Тополи, Bono и Edge планируют посетить определенные города Украины для того, чтобы увидеть зверства российских оккупантов, а также рассказать миру о силе и отваге украинского народа.

Фронтмен группы Антитела отметил, что поучаствовать в концерте ему предложил сам Bono. Участники коллектива приехали из Харькова, где служат в рядах ВСУ, чтобы спеть с легендами рок-музыки.

– Мне написал Эд Ширан, что хочет поделиться моим номером телефона с Боно из U2. Конечно, я согласился. А вчера, где-то после обеда, набрал Боно и сказал, что он едет в Киев с концертом и будет здесь через 12 часов. Он хочет, чтобы Антитела спела вместе с ним песню Stand by me. Более того, он сказал, Edge будет играть на гитаре, а я смогу сказать, что я считаю нужным и обратиться к любому в этом мире с необходимым месседжем. Это была импровизация, не было никаких репетиций, – рассказал Тополь.

Певец добавил, что для группы Антитела и всей Украины, приезд Bono и Edge – это историческое событие. И ему очень приятно, что легенды мировой музыки поддерживают украинцев в борьбе с российскими оккупантами.