Bono та Edge з U2 виступили на станції київського метро

Ірландські рок-зірки та учасники гурту U2 Bono (Пол Девід Хьюсон) і Edge (Девід Хоуелл Еванс) виступили з концертом на станції київського метро Хрещатик.

Послухати музикантів прийшли волонтери, бійці тероборони, військовослужбовці та жителі столиці.

До артистів також приєднався фронтмен українського гурту Антитіла Тарас Тополя, який зараз захищає Україну у лавах ЗСУ. Вони заспівали кілька пісень разом, зокрема і Stand by me.

Тополя закликав світову спільноту допомогти українським захисникам у Маріуполі. За інформацією ЗМІ, Боно ще планує відвідати Бородянку на Київщині, яка постраждала від дій російських окупантів. Концерт лідерів гурту U2 покажуть найближчими днями по ТБ.

Нагадаємо, що Боно вже підтримував нашу країну у війні, яку розв’язала Росія. Він написав вірш і зазначив, що Україна зараз бореться зі злом за те, щоб весь світ був вільний.

Також музикант називав президента РФ Володимира Путіна “психом”.