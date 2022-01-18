В эксклюзивном интервью Фактам ICTV победитель 11 сезона проекта МастерШеф на СТБ Богдан Шинкарев рассказал о собственной стратегии участия в шоу, карьере за рубежом, а также поделился рецептом любимой закуски.

– До участия в шоу МастерШеф вы работали и развивались в совершенно других сферах. Когда и откуда возник интерес к кулинарии?

– Судя по моей комплекции тела, интерес к еде у меня возник давно (улыбается, — Ред.). Как говорил известный шеф-повар Массимо Боттура: Не доверяйте слишком худым шеф-поварам. Мне кажется, все начинается с любви к еде.

Меня удивляют люди, которые очень любят вкусно поесть, но не любят готовить. Никто лучше, чем ты, не удовлетворит твои потребности. По мере развития вкусовых рецепторов и интереса к еде возникает желание ее готовить!

– Чья была идея принять участие в шоу? Как отважились выйти из зоны комфорта и пойти на кастинг?

– Официально моя жена считает, что это была ее идея, и она меня морально готовила к этому три года (улыбается, — Ред.). Но на самом деле мои друзья прислали мне ссылку на кастинг, потому что слышали, что я хотел пойти. Я подумал минут 15, потому что сомневался, что меня возьмут. Но все обернулось иначе!

— МастерШеф – это своеобразная “игра на выживание”. Что было самым сложным во время участия: камеры, общение, график, конкурсы или что-нибудь другое?

– Да, вы правы. МастерШеф – это своеобразная Игра в кальмара, но которую придумали гораздо раньше. И номер один там Эктор (смеется, — Ред.). Пожалуй, самым трудным для меня был график. Я в последние годы работаю много, но позволяю себе отдыхать. А на проекте не только морально тяжело, но и физически.

В общем, работа повара – это непростое занятие. Целый день ты на ногах, плюс камеры, интервью – это все выбивало из колеи. Большинство зрителей не понимают, почему мы совершаем элементарные ошибки, поскольку смотрят выпуск раз в неделю. Но у нас ведь совсем другой график! Не так все просто, как кажется с дивана (улыбается, — Ред.).

– Что, по вашему мнению, помогло вам победить? В чем заключалась ваша стратегия участия в шоу?

– Сразу, как я получил белый фартук после кастинга, я вышел и сказал в интервью, что буду учиться. Мне кажется, что именно это помогло мне победить, потому что я считаю, что абсолютно в каждой сфере самое главное – это знания.

Конечно, когда знания приумножаются к таланту, выходит фантастический результат, и можно стать лучшим в мире. Но прежде всего знания! Я старался получать их как можно больше. Кроме того, я всегда старался удивлять судей, старался не повторяться. Если мне достался тот же продукт, то я менял технику, если это одинаковая техника – меняю ингредиенты или смысл блюда.

Когда ты долгое время готовишь одним и тем же людям, главный секрет успеха – удивлять! Еда должна вызывать не только вкус, но и эмоцию. И вот это изумление и ощущение Вау должны быть всегда. Когда я открою свое заведение, то сделаю его именно по такому принципу – чтобы люди приходили и уходили с ощущением Вау.

– В суперфинале вы готовили блюда в концепции путешествий и еды у океана. Почему выбрали именно такое меню и были ли уверены в своих блюдах?

– Я продолжу свою философию, что еда должна вызывать эмоцию. Я начал вспоминать, какие самые крутые эмоции доставляла мне еда. И мне вспомнились разные поездки, не обязательно за границу. Я все детство провел в Крыму, там была очень вкусная еда. Обычная еда на берегу моря вместе с морской атмосферой доставляла детскую радость. И я решил, что эту эмоцию необходимо перенести в свой концепт, чтобы передать ее судьям и закрепить вкусной едой.

Кстати, по поводу еды я не был уверен, ведь это авторские блюда, которые я готовил впервые. Мне кажется, что блюдо, в котором я буду уверен на 100%, это то, которое я буду прорабатывать несколько недель, раз 20 приготовлю, и когда вы придете ко мне на шефский ужин или в ресторан, я скажу: Вот в этом блюде я уверен!

— Какая кухня ваша самая любимая и почему? Можете назвать свои три коронных блюда?

— Одна из самых любимых – испанская. Затем – вся азиатская и французская еда. Это три самых любимых кухни. Что касается блюд, то возьмем любую интерпретацию утки. Любая ее часть – ножки или филе. А утка в полном составе – это вообще моя любовь, мое любимое мясо.

Потом идет Wok – это то, с чего я начал любить готовить дома. Мне подарили вок-сковородку, и началось творчество. Ну и на третье место можно многое поставить – паэлья, ризотто, всевозможные тартары. Я очень люблю севиче. Я научился лучше всего готовить именно то, что мне нравится есть.

— Вы говорили, что больше всего любите готовить закуски. Можете поделиться с нашими читателями рецептом любимой закуски?

– Да, я очень люблю готовить закуски, тартары и севиче. Одна из самых простых – гуакамоле – это полусоус, полузакуска. Его вкусно есть с чипсами, намазывать на тост или подавать к мясу. Это очень крутая штука.

Первое, что нужно сделать – это выбрать спелый авокадо. Он обязательно должен быть мягким (если будет жестким, ничего не получится). Он должен быть темноватым, но не как каша. Кладем спелый авокадо в тарелку, разминаем вилкой – это обязательно! Никакого блендера, только вилкой! Добавляем сюда чили-перец, сок лайма, немного кинзы и можно немного мелко нарезанного помидора. Все это разминаем, добавляем соль по вкусу. Готово! Великолепная закуска. И на завтрак можно, и друзьям на стол, и просто под просмотр фильма.

– Сейчас вы начали активно вести блог в Instagram и общаться с подписчиками. Много ли у вас хейта после проекта? Как вы реагируете на него?

– На моей странице хейта почти нет. Гневные комментарии в личных сообщениях или под постом мне пишут очень редко. Если взять хейт на YouTube или на странице МастерШеф, он, конечно, есть. Кто-то болел не за меня, а кто-то просто любит оскорблять людей. Это нормально, и я понимал, что так будет.

Откровенный хейт, когда меня унижают, меня не обижает. Это все глупости, на которые я даже не обращаю внимания. Меня может оскорбить, когда человек неправильно понял определенную ситуацию, ложно высказывается о моем поступке или пытается неправильно его интерпретировать.

– Уже весной вы отправитесь на обучение во Францию. После учебы в школе планируете развиваться в Украине или, возможно, думали о карьере за границей?

— У меня уже была возможность уехать за границу и развиваться там. Я все же решил остаться в Украине, потому что здесь моя семья и друзья. Это для меня невероятно ценно. Я бы очень хотел, чтобы моя карьера сложилась именно в Украине. Я все свои силы буду тратить на это.

Я рассматриваю вариант – много путешествовать и перенимать опыт других стран. Но жить хочу в Украине. Надеюсь, у меня получится построить здесь достойную карьеру, чтобы оставаться на родине, вместе со своей семьей и друзьями.

Напомним, уже 22 января в 19.00 на СТБ зрителей ждет премьера МастерШеф. Битва сезонов. Самые яркие участники прошлых сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них самый лучший.