Суддя проекту Майстер Шеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом ризото з гарбузом.
– Проста страва, але, як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії, головний секрет – трохи більше масла і дещо більше пармезану, ніж зазвичай, – зазначив Володимир Ярославський.
Інгредієнти для ризото з гарбузом:
- Рис – 120 г;
- Біла цибуля – 30 г;
- Біле сухе вино – 30 г;
- Оливкова олія (для смажіння) – 15 г;
- Вершкове масло – 30 г;
- Пармезан – 80 г;
- Гарбуз – 250 г;
- Овочевий бульйон – 600 г;
- Гілочка розмарину і тим’яну.
Спосіб приготування ризото з гарбузом
- Спочатку слід нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на пательні. Щоб не розплакатися, можете на 10 хвилин покласти цибулю до морозилки перед нарізанням.
- Потім треба до цибулі додати гарбуз, порізаний на кубики, та ледь обсмажити.
- Додати рис (для соусу потрібен крохмаль, тому крупу не варто промивати).
- Далі рис прогріваємо разом з овочами та додаємо вино, яке потрібно випарити.
- Кількома порціями додати овочевий бульйон.
- Посолити та готувати далі близько 20 хвилин, помішуючи дерев’яною лопаткою.
- У фіналі додаємо духмяні трави.
- Потім дістаємо трави та знімаємо ризото з вогню.
- Додаємо вершкове масло, тертий пармезан та розмішуємо до однорідної консистенції.
Рис не варто переварювати, бо отримаєте не ризото, а звичайну гарбузову кашу з крупою. Існує простий спосіб перевірити готовність рису. Візьміть одне зернятко та роздавіть його – його тверда серединка має ділитися на 2-3 частини.
– Частина гарбуза залишається хрумкими кубиками, частина вже переходить у пюре. Ви можете додавати апельсинову цедру, корицю чи свої спеції, щоб кожного разу страва грала новими смаками. Ризото подають одразу ж, не чекають! Можна додавати гарбузове насіння, будь-який ще сир, добру оливкову олію — і навіть смажений хрумкий бекон, – резюмував Ярославський.