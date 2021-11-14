Суддя проекту Майстер Шеф Володимир Ярославський поділився простим рецептом ризото з гарбузом.

– Проста страва, але, як казала моя мама, що прожила досить тривалий час в Італії, головний секрет – трохи більше масла і дещо більше пармезану, ніж зазвичай, – зазначив Володимир Ярославський.

Інгредієнти для ризото з гарбузом:

Рис – 120 г;

Біла цибуля – 30 г;

Біле сухе вино – 30 г;

Оливкова олія (для смажіння) – 15 г;

Вершкове масло – 30 г;

Пармезан – 80 г;

Гарбуз – 250 г;

Овочевий бульйон – 600 г;

Гілочка розмарину і тим’яну.

Спосіб приготування ризото з гарбузом

Спочатку слід нарізати цибулю дрібними кубиками та обсмажити на пательні. Щоб не розплакатися, можете на 10 хвилин покласти цибулю до морозилки перед нарізанням. Потім треба до цибулі додати гарбуз, порізаний на кубики, та ледь обсмажити. Додати рис (для соусу потрібен крохмаль, тому крупу не варто промивати). Далі рис прогріваємо разом з овочами та додаємо вино, яке потрібно випарити. Кількома порціями додати овочевий бульйон. Посолити та готувати далі близько 20 хвилин, помішуючи дерев’яною лопаткою. У фіналі додаємо духмяні трави.

Потім дістаємо трави та знімаємо ризото з вогню. Додаємо вершкове масло, тертий пармезан та розмішуємо до однорідної консистенції.

Рис не варто переварювати, бо отримаєте не ризото, а звичайну гарбузову кашу з крупою. Існує простий спосіб перевірити готовність рису. Візьміть одне зернятко та роздавіть його – його тверда серединка має ділитися на 2-3 частини.