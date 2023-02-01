Італійський вуличний художник Сальваторе Бенінтенде, відомий під псевдонімом TVboy, розповів про свій візит до України та опублікував фото графіті, зроблених у Бучі та Ірпені.

За словами художника, тільки завітавши до України, він справді зрозумів силу і хоробрість наших людей.

– Як данина поваги жертвам цієї війни, я хотів залишити свій знак на вулицях Києва, Бучі та Ірпеня, міст, поранених російськими атаками. Послання, що міститься у кожному творі мистецтва – це про відродження та надію, – зазначив він.

Сальватор також вирішив розповісти історії деяких графіті. Так, на зруйнованому зоомагазині в Бучі з’явилася дівчинка з ореолом та зі знаком STOP у синьо-жовтих фарбах. TVboy зізнався, що на цей малюнок вплинула розповідь жінки Ольги з Бучі, яка під час російських бомбардувань втратила восьмирічну доньку.

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– Якось Ользі наснилося, як донька каже їй: – Мамо, я хотіла б мати сестричку. Тому Ольга вирішила усиновити дитину, ровесницю доньки, яка втратила батьків через війну, – розповів митець.

Показав він і два маленькі футболісти, намальовані на розбомбленому полі в Ірпені, зазначивши, що любов до спорту та його цінностей поєднує більше, ніж ненависть.

Зазначимо, TVboy не єдиний художник, який залишив свої роботи на зруйнованих російськими окупантами вулицях. В Україні побував і британський вуличний художник Бенксі. В Instagram на відео він показав, як створював роботи у Горенці, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та Києві.