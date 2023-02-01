Итальянский уличный художник Сальваторе Бенинтенде, известный под псевдонимом TVboy, рассказал о своем визите в Украину и опубликовал фото граффити, сделаны в Буче и Ирпене.

По словам художника, только посетив Украину, он действительно понял силу и храбрость наших людей.

— Как дань уважения жертвам этой войны, я хотел оставить свой знак на улицах Киева, Бучи и Ирпеня, городов, раненых российскими атаками. Послание, содержащееся в каждом произведении искусства — это о возрождении и надежде, — отметил он.

Сальватор также решил рассказать истории некоторых граффити. Так, на разрушенном зоомагазине в Буче появилась девочка с ореолом и со знаком STOP в сине-желтых красках. TVboy признался, на этот рисунок повлиял рассказ женщины Ольги из Бучи, которая во время российских бомбардировок потеряла восьмилетнюю дочь.

Сейчас смотрят Переглянути цей допис в Instagram — Однажды Ольге приснилось, как дочь говорит ей: Мама, я хотела бы иметь сестричку. Поэтому Ольга решила усыновить ребенка, ровесницу дочери, потерявшей родителей из-за войны, — рассказал художник. Показал он и два маленьких футболист, нарисованных на разбомбленном поле в Ирпене, отметив, что любовь к спорту и его ценностям объединяет больше, чем ненависть. Переглянути цей допис в Instagram Отметим, TVBOY не единственный художник, который оставил свои работы на разрушенных российскими оккупантами улицах. В Украине побывал и британский уличный художник Бэнкси. В Instagram на видео он показал, как создавал работы в Горенке, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и Киеве.

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