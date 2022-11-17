Британський вуличний художник Бенксі показав процес створення своїх муралів в Україні.

Відповідне відео він оприлюднив в Instagram. На кадрах можна побачити, як художник створює роботи у Горенці, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та Києві.

У ролику Бенксі показав будинки, зруйновані внаслідок російських атак, а також момент повітряної тривоги у центрі столиці.

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В Бородянці художник навіть поспілкувався з жінкою та дитиною, які розповіли йому про наслідки ворожих бомбардувань.

Кадри супроводжуються піснею Червона рута, яку виконує вулична музикантка у Києві.

– На знак солідарності з людьми в Україні, – йдеться у підписі на відео.

Нещодавно Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України.

У столиці художник намалював двох дітей, які використовують протитанковий металевий їжак як гойдалку.

Також він доповнив чужий малюнок пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки.