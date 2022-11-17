Британський вуличний художник Бенксі показав процес створення своїх муралів в Україні.
Відповідне відео він оприлюднив в Instagram. На кадрах можна побачити, як художник створює роботи у Горенці, Бородянці, Ірпені, Гостомелі та Києві.
У ролику Бенксі показав будинки, зруйновані внаслідок російських атак, а також момент повітряної тривоги у центрі столиці.
В Бородянці художник навіть поспілкувався з жінкою та дитиною, які розповіли йому про наслідки ворожих бомбардувань.
Кадри супроводжуються піснею Червона рута, яку виконує вулична музикантка у Києві.
– На знак солідарності з людьми в Україні, – йдеться у підписі на відео.
Нещодавно Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України.
У столиці художник намалював двох дітей, які використовують протитанковий металевий їжак як гойдалку.
Також він доповнив чужий малюнок пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки.