20 января 2022, 18:32

Народная артистка Украины Ирина Билык откровенно рассказала о своих пластических операциях. В программе Мой секрет она призналась Маше Ефросининой, сколько раз и из-за чего ложилась под нож хирурга.

Как оказалось, впервые Билык прибегла к пластике после рождения сына Глеба. Тогда она решила поменять форму глаз. Певица вспоминает, что до родов она была хедлайнером концертов, а после — ее выступления ставили в начале.

– Это было очень унизительно, я плакала. Это подтолкнуло что-то подправлять во внешности. Говорили, что у меня были такие глаза грустные. Так у меня всегда были такие глаза, как я плачу, немного нависали. Это у меня от папы, – рассказала Билык.

Второй раз Ирина Билык отважилась на пластику, чтобы изменить форму носа. По словам певицы, от прадеда Гурия у нее есть грузинская кровь. Поэтому в память о Грузии у Билык был носил с горбинкой.

– Мне казалось, что этот нос как-то виден за километр. Я подумала, что нужно как-то заняться этим вопросом. Если я секс символ, я не буду с заплаканными глазами. И конечно нос – я попросила убрать горбинку, но оставила немного из того, что у меня было, грузинского. Я не хотела, чтобы люди увидели совсем другую женщину. Кстати, думаю, что я сделала неправильно. Надо было вообще убрать и сделать что-то ровное, — вспоминает певица.

Билык не скрывает, кроме хирургических вмешательств, она не раз делала подтяжку лица. Также певица делала уколы красоты и увеличивала губы.