Американский актер Мэттью Перри рассказал о ненависти к своему коллеге, канадскому актеру Киану Ривзу. Неожиданными откровениями он поделился в своих будущих мемуарах Друзья, любовники и большая ужасная вещь.

Перри, который недавно углубился в историю своей наркозависимости, пишет: Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?

Как оказалось, 53-летний Мэттью едва сдерживал свое презрение к 58-летней звезде Матрицы, обсуждая их общего друга Ривера Феникса, который умер в 1993 году от передозировка наркотиков в 23 года.

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Хотя Ривз назвал Феникса одним из своих близких друзей той эпохи, у Перри также была прочная связь с восходящей звездой после совместных съемок в фильме Ночь из жизни Джимми Рирдона.

Также в мемуарах он написал еще одну предполагаемую отсылку к Киану.