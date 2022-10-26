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Персони

Почему они умерли, а он среди нас? Мэттью Перри рассказал о ненависти к Киану Ривзу

26 октября 2022, 14:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мэттью Перри
Источник: Depositphotos

Американский актер Мэттью Перри рассказал о ненависти к своему коллеге, канадскому актеру Киану Ривзу. Неожиданными откровениями он поделился в своих будущих мемуарах Друзья, любовники и большая ужасная вещь.

Перри, который недавно углубился в историю своей наркозависимости, пишет: Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?

Как оказалось, 53-летний Мэттью едва сдерживал свое презрение к 58-летней звезде Матрицы, обсуждая их общего друга Ривера Феникса, который умер в 1993 году от передозировка наркотиков в 23 года.

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Хотя Ривз назвал Феникса одним из своих близких друзей той эпохи, у Перри также была прочная связь с восходящей звездой после совместных съемок в фильме Ночь из жизни Джимми Рирдона.

Также в мемуарах он написал еще одну предполагаемую отсылку к Киану.

— Ривер был красивым мужчиной внутри и снаружи, и слишком красивым для этого мира, как оказалось. Всегда кажется, что действительно талантливые парни проигрывают, — отметил он.

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Источник
Daily Mail
Теги
Киану Ривз Мэттью Перри
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