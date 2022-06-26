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Це була моя єдина сім’я: Могилевська про загиблого в Маріуполі дядька

26 Червня 2022, 22:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Це була моя єдина сім’я: Могилевська про загиблого в Маріуполі дядька

Українська співачка Наталія Могилевська в ефірі інформаційного телемарафону розповіла про дядька, який загинув у Маріуполі.

– З ним не було зв’язку місяць, ми не знали, що з ним, дуже переживали, – зізналася Наталія.

Співачка додала, що Маріуполь для неї дуже багато значить.

– Для мене це не просто містечко. Після того, як не стало моїх батьків, цей будинок став для мене єдиним місцем, де я могла дозволити собі бути ще дитиною. Це була моя єдина родина. У дитинстві я мешкала там все літо. Це моє маленьке море, моє кохання. Щоразу коли гастролювала, я заїжджала, – розповіла Наталія.

Артистка вважає, що дядько просто не хотів їхати з Маріуполя.

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– Вони жили там усі 8 років і чули вибухи. Я розмовляла з ним телефоном і чула, як вибухають бомби. Я пропонувала їм поїхати, але в них там своя земля, і покидати її вони не хотіли. І я не поїхала б, адже стіни будинку лікують, – запевняє співачка.

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Війна в Україні Маріуполь Наталя Могилевська
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