Українська співачка Наталія Могилевська в ефірі інформаційного телемарафону розповіла про дядька, який загинув у Маріуполі.

– З ним не було зв’язку місяць, ми не знали, що з ним, дуже переживали, – зізналася Наталія.

Співачка додала, що Маріуполь для неї дуже багато значить.

– Для мене це не просто містечко. Після того, як не стало моїх батьків, цей будинок став для мене єдиним місцем, де я могла дозволити собі бути ще дитиною. Це була моя єдина родина. У дитинстві я мешкала там все літо. Це моє маленьке море, моє кохання. Щоразу коли гастролювала, я заїжджала, – розповіла Наталія.

Артистка вважає, що дядько просто не хотів їхати з Маріуполя.

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