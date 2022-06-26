Украинская певица Наталия Могилевская в эфире информационного телемарафона рассказала о погибшем в Мариуполе дяде.
— С ним не было связи месяц, мы не знали что с ним, очень переживали, — призналась Наталия.
Певица добавила, что Мариуполь для нее очень многое значит.
— Для меня это не просто городок. После того как не стало моих родителей, этот дом стал для меня единственным местом, где я могла позволить себе еще быть ребенком. Это была моя единственная семья. В детстве я жила там все лето. Это мое маленькое море, моя любовь. Каждый раз когда гастролировала, я заезжала, — рассказала Наталия.
Артистка считает, что дядя просто не хотел уезжать из Мариуполя.
— Они жили там все 8 лет и слышали взрывы. Я разговаривала с ним по телефону и слышала, как разрываются бомбы. Я предлагала им уехать, но у них там своя земля, и покидать ее они не хотели. И я бы не поехала, ведь стены дома лечат, — уверяет певица.