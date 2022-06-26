Украинская певица Наталия Могилевская в эфире информационного телемарафона рассказала о погибшем в Мариуполе дяде.

— С ним не было связи месяц, мы не знали что с ним, очень переживали, — призналась Наталия.

Певица добавила, что Мариуполь для нее очень многое значит.

— Для меня это не просто городок. После того как не стало моих родителей, этот дом стал для меня единственным местом, где я могла позволить себе еще быть ребенком. Это была моя единственная семья. В детстве я жила там все лето. Это мое маленькое море, моя любовь. Каждый раз когда гастролировала, я заезжала, — рассказала Наталия.

Артистка считает, что дядя просто не хотел уезжать из Мариуполя.

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