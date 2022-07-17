Американская модель и актриса Эмили Ратаковски разводится с мужем из-за его измен.

Внимательные поклонники давно заметили, что модель не носит обручальное кольцо. Как сообщил близкий к паре источник, брак Эмили с кинопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом трещит по швам.

— Да, он изменил. Он серийный изменник. Это мерзко. Он кобель, — сказал инсайдер.

Стоит отметить, что сами супруги официально о разводе не сообщали.

Сейчас смотрят

Эмили Ратаковски и Себастьян Беар-МакКлард поженились в 2018 году. На торжественную церемонию пара пригласила только близких друзей.

8 марта 2021 года модель родила первенца. Мальчика назвали Сильвестр Аполло.