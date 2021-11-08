Я ненавиділа себе: Ратаковскі розповіла про зґвалтування та назвала ім’я винуватця

Американська модель та актриса Емілі Ратаковскі вперше наважилася розповісти про зґвалтування, яке з нею сталося у 15 років. За словами моделі, на неї напав 16-річний коханий Оуен.

Про зґвалтування Ратаковскі написала у своїй книзі Моє тіло.

– Чому 15-річна я не кричала на все горло? Хто навчив мене не кричати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповіла, що сталося у ті вихідні з Оуеном. Це був секс без згоди. Я була така молода. У мене навіть сексу раніше не було, – написала Емілі Ратаковскі.

Також модель розповіла про домагання з боку музиканта Робіна Тіка та фотографа Джонатана Ледера.

Читайте також: Емілі Ратаковскі звинуватила Робіна Тіка в домаганнях

Вона зазначила, що раніше мовчала про насильство та домагання, оскільки не хотіла нашкодити своїй кар’єрі.

Емілі Ратаковскі свою першу славу здобула завдяки участі у кліпі на пісню Робіна Тіка Blurred Lines у 2013 році. У ролику Емілі з’явилася топлес. Однак YouTube спочатку заблокував відверту версію кліпу, але згодом повернув її.

Потім її почали активно запрошувати на знімання та модні покази.