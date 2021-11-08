Я ненавиділа себе: Ратаковскі розповіла про зґвалтування та назвала ім’я винуватця

Американська модель та актриса Емілі Ратаковскі вперше наважилася розповісти про зґвалтування, яке з нею сталося у 15 років. За словами моделі, на неї напав 16-річний коханий Оуен.
Про зґвалтування Ратаковскі написала у своїй книзі Моє тіло.
– Чому 15-річна я не кричала на все горло? Хто навчив мене не кричати? Я ненавиділа себе. Я нікому не розповіла, що сталося у ті вихідні з Оуеном. Це був секс без згоди. Я була така молода. У мене навіть сексу раніше не було, – написала Емілі Ратаковскі.
Також модель розповіла про домагання з боку музиканта Робіна Тіка та фотографа Джонатана Ледера.
Вона зазначила, що раніше мовчала про насильство та домагання, оскільки не хотіла нашкодити своїй кар’єрі.
Емілі Ратаковскі свою першу славу здобула завдяки участі у кліпі на пісню Робіна Тіка Blurred Lines у 2013 році. У ролику Емілі з’явилася топлес. Однак YouTube спочатку заблокував відверту версію кліпу, але згодом повернув її.
Потім її почали активно запрошувати на знімання та модні покази.