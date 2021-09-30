Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова вперше показала обличчя їхнього сина Михайла.
Реп’яхова опублікувала чорно-білий сімейний портрет, на якому вона зображена з Віктором та їхнім тримісячним сином.
– Знайомтеся – Міша Павлік. На кого схожий не питаю, – написала Катерина під публікацією.
Шанувальників розчулив знімок Катерини, під яким вони залишили безліч позитивних коментарів, а також почали гадати, на кого все таки схожий малюк.
- Клас! Який красунчик!
- Схожий на маму з татом!
- Який же він маленький і красивий.
- Дуже гарний хлопчик! Нехай росте здоровий і щасливий!
- Дуже милий хлопчик.
- Нарешті показали цього пупсика!
- Він у вас незрівнянний вийшов.
- Схожий на тата.
- У вас чарівна сім’я. А Мишко просто чудо!
- Дуже схожий на старшого брата Олександра Павліка. – Пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Хлопчик з’явився на світ о 2.40 із вагою 3.4 кг і зростом 53 см.
Це перша дитина для 27-річної Катерини Реп’яхової, і четверта для 55-річного Віктора Павліка.
У серпні Павлік і Реп’яхова хрестили первістка. Ритуал відбувся в церкві при приватному пологовому будинку, де і проходили пологи.