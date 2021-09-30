Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Катерина Реп’яхова вперше показала обличчя сина Віктора Павліка

30 Вересня 2021, 15:30 Каріна Зуєва
Катерина Реп’яхова вперше показала обличчя сина Віктора Павліка
Джерело: Катерина Реп’яхова

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова вперше показала обличчя їхнього сина Михайла.

Реп’яхова опублікувала чорно-білий сімейний портрет, на якому вона зображена з Віктором та їхнім тримісячним сином.

– Знайомтеся – Міша Павлік. На кого схожий не питаю, – написала Катерина під публікацією.

Шанувальників розчулив знімок Катерини, під яким вони залишили безліч позитивних коментарів, а також почали гадати, на кого все таки схожий малюк.

  • Клас! Який красунчик!
  • Схожий на маму з татом!
  • Який же він маленький і красивий.
  • Дуже гарний хлопчик! Нехай росте здоровий і щасливий!
  • Дуже милий хлопчик.
  • Нарешті показали цього пупсика!
  • Він у вас незрівнянний вийшов.
  • Схожий на тата.
  • У вас чарівна сім’я. А Мишко просто чудо!
  • Дуже схожий на старшого брата Олександра Павліка. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Хлопчик з’явився на світ о 2.40 із вагою 3.4 кг і зростом 53 см.

Це перша дитина для 27-річної Катерини Реп’яхової, і четверта для 55-річного Віктора Павліка.

У серпні Павлік і Реп’яхова хрестили первістка. Ритуал відбувся в церкві при приватному пологовому будинку, де і проходили пологи.

Читайте також:
Катерина Реп’яхова вперше показала обличчя сина Віктора ПавлікаДещо пізніше: дружина Віктора Павліка заговорила про другу дитину

Теги
Віктор Павлік
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка