Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова вперше показала обличчя їхнього сина Михайла.

Реп’яхова опублікувала чорно-білий сімейний портрет, на якому вона зображена з Віктором та їхнім тримісячним сином.

– Знайомтеся – Міша Павлік. На кого схожий не питаю, – написала Катерина під публікацією.

Шанувальників розчулив знімок Катерини, під яким вони залишили безліч позитивних коментарів, а також почали гадати, на кого все таки схожий малюк.

Клас! Який красунчик!

Схожий на маму з татом!

Який же він маленький і красивий.

Дуже гарний хлопчик! Нехай росте здоровий і щасливий!

Дуже милий хлопчик.

Нарешті показали цього пупсика!

Він у вас незрівнянний вийшов.

Схожий на тата.

У вас чарівна сім’я. А Мишко просто чудо!

Дуже схожий на старшого брата Олександра Павліка. – Пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Хлопчик з’явився на світ о 2.40 із вагою 3.4 кг і зростом 53 см.

Це перша дитина для 27-річної Катерини Реп’яхової, і четверта для 55-річного Віктора Павліка.

У серпні Павлік і Реп’яхова хрестили первістка. Ритуал відбувся в церкві при приватному пологовому будинку, де і проходили пологи.