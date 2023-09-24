Як кажуть, осінь на порозі. Тож зустрічаємо та готуємо гардероб до відповідної погоди. Ті дівчата, які полюбляють у цей період мати елегантний і дорогий вигляд, обирають з-поміж всього різноманіття верхнього одягу саме кашемірове пальто. Але як його прати та чи можна це робити у машинці – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чи можна прати кашемірове пальто у машинці

Кашемір – дуже тонка, м’яка і тепла матерія саржевого переплетення. Одяг з цієї тканини досить дорогий, тому зіпсувати його зовсім не хочеться. Тож цілком доцільним питанням є, чи можна прати кашемірове пальто у машинці.

Є загальновизнані правила прання речей із кашеміру. Виробники в один голос кажуть – лише тепла вода температурою не вище від 20°C. Ідеальним варіантом прання одягу з кашеміру, як і з будь-яких інших вибагливих тканин, звісно, є ручне прання.

Зараз дивляться

Щодо машинного прання кашемірового пальта у машинці думки розділилися. Переважна більшість каже, що прати кашемір у пралці категорично заборонено, оскільки натуральну стовідсоткову тканину просочують дублерином, який і дозволяє речі тримати форму. Якщо його вимити, то коміри і поділ почнуть завертатися, а саме пальто здаватиметься м’ятим. Випрасувати його не вийде.

Винятком може бути кашемірове пальто, у складі якого є синтетичні або інші волокна. Саме вони начебто здатні уберегти тканину від значної деформації. Тож радимо подивитися на етикетку, де вказано не лише склад виробу, а й, можливо, те, що ваше кашемірове пальто можна прати у машинці, дотримуючись відповідних правил.

Загалом, експерти говорять, що у будь-якому разі прання кашеміру у машинці може мати сумні наслідки. Тож радять не економити й віднести пальто до найближчої хімчистки.

Дехто ж каже, що прати кашемірове пальто у машинці можна, головне – обрати правильний режим. Начебто, натиснувши на пралці кнопку Шерсть, можна й пальто від згубних наслідків вберегти, і заощадити час та гроші.

Лише в одному порадники сходяться – прати кашемірове пальто варто лише у крайніх випадках, якщо воно дуже забруднилося та має неохайний вигляд.

Як правильно прати кашемірове пальто у машинці

Для тих же, хто хоче ризикнути й таки випрати кашемірове пальто у машинці, радимо дотримуватися відповідних правил.

Обробіть пляму

Якщо ви десь поставили пляму, то не потрібно прати всю річ, особливо, коли вона досить велика і має делікатну тканину. Тут потрібно точково підійти до справи.

Видалити пляму з пальто можна за допомогою гліцерину та аміаку, змішавши його у рівних пропорціях. Протріть сумішшю місце забруднення, а потім знову чистою вологою ганчіркою.

Правильно оберіть режим

Для прання кашемірового пальта оберіть делікатний режим або шерсть. Температура води не повинна перевищувати 40 градусів, а краще встановіть 20-30 градусів.

Зменште оберти

Для машинного прання кашемірового пальта варто, наскільки це можливо, виключити механічну дію на тканину. Тож зменште оберти, а функцію віджиму взагалі відключіть. В іншому разі шерстяне пальто втратить форму.

Спеціальний засіб

Обирайте спеціальний рідкий засіб для прання вовни або засіб для делікатних речей.

Як випрати кашемірове пальто вручну

Але краще все ж, якщо річ вам дійсно подобається, і ви не хочете її зіпсувати, дотримуватися правил, вказаних на етикетці. Так, якщо на ній зображено перекреслений тазик з водою, то випрати виріб у домашніх умовах не вийде. Показана чистка в хімчистці.

Якщо на етикетці є тазик з водою, можете спробувати випрати кашемірове пальто вручну. І тут радимо дотримуватися теж деяких правил.

Спочатку наповніть ванну злегка холодною водою та розчиніть у ній рідкий мийний засіб. Не робіть розчин концентрованим.

Важливо! Концентрація мийного засобу повинна бути удвічі меншою, аніж для машинного прання.

Далі варто залишити пальто у воді на 15 хвилин і після цього ставати власне до прання. І пам’ятайте, що не можна терти вироби з кашеміру, тому візьміть м’яку губку і проводьте нею від верху пальта до самого низу.

Після цього спустіть брудну воду та ретельно прополощіть. У жодному разі не викручуйте пальто з кашеміру. Лише злегка відтисніть його руками та винесіть на вулицю або на балкон, де розкладіть у горизонтальному положенні на рушнику.

І не вішайте його одразу на вішалку, бо воно може витягнутися та втратити форму. Коли виріб стане не таким вологим і припинить текти вода, можете перемістити його на плічка й досушити.

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