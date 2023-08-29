З приходом осені змінюються не тільки фарби природи, а й наш гардероб. Звісно, багато що залежить від погоди, і якщо у вересні ще тепло, то в інші місяці золотої пори стає прохолодніше, речі дістаються тепліші, і одні з таких – верхній одяг.

Дизайнер Андре Тан назвав тренди верхнього одягу на осінь 2023, щоб ви заздалегідь могли з ними ознайомитися, придбати собі щось із цього списку або дістати вже те, що у вас є, адже багатьом із нас хочеться йти в ногу з часом.

Шкіряна куртка у вінтажному стилі. Кутюр’є зазначає, що шкіряні куртки давно стали важливою складовою нашого гардеробу, але цього сезону актуальними є саме вінтажні моделі з потертостями та поясами на талії.

– Ви можете поєднувати їх із сукнями, подовжуючи тим самим життя улюбленим речам з літнього гардеробу, джинсами і всілякими штанами, а також речами в спортивному стилі, – рекомендує Андре Тан.

Тренчі залишаються актуальними і цієї осені, адже це річ універсальна і практична. Модним трендом цієї осені стануть саме шкіряні тренчі.

Такий предмет гардеробу чудово пасуватиме як до джинсів і кросівок, так і до сукні та туфель на високих підборах, до в’язаних светрів і мініспідниць, до штанного костюма або штанів, спідниці-олівець і сорочки.

Модний верхній одяг на осінь 2023 передбачає і джинсові куртки. Тренд на нульові роки продовжує залишатися в лідерах цієї осені, а джинсова куртка є своєрідним маркером 2000-х.

– Джинсова куртка – річ універсальна, яка дає змогу мати стильний вигляд і почуватися комфортно в будь-якому образі. Зверніть увагу на джинсовки синього, чорного або білого кольору. І не бійтеся джинсових total look, – зазначив Андре Тан.

Оверсайз пуховик. Комфорт, тепло і стиль в одній речі. Довгі оверсайз пуховики – це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні. Він пасуватиме під усе без винятку – 100% must-have на осінь.

Пряме пальто. Універсальна річ, без якої важко уявити прохолодну осінь. Воно має чудовий вигляд як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чобітьми.