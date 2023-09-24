Как говорится, осень на пороге. Поэтому встречаем и готовим гардероб к соответствующей погоде. Те девушки, которые любят в этот период выглядеть элегантно и дорого, выбирают среди всего многообразия верхней одежды именно кашемировое пальто. Но как его стирать и можно ли это делать в машинке — читайте в материале Фактов ICTV.

Можно ли стирать кашемировое пальто в машинке

Кашемир — очень тонкая, мягкая и теплая материя саржевого переплетения. Одежда из этой ткани достаточно дорогая и испортить ее совсем не хочется. Поэтому вполне целесообразный вопрос, можно ли стирать кашемировое пальто в машинке.

Есть общепризнанные правила стирки вещей из кашемира. Производители в один голос говорят — только теплая вода температурой не выше 20°C. Идеальным вариантом стирки одежды из кашемира, как и из любых других прихотливых тканей, конечно, является ручная стирка.

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Относительно машинной стирки кашемирового пальто в машинке мнения разделились. Подавляющее большинство говорит, что стирать кашемир в стиралке категорически запрещено, поскольку натуральную стопроцентную ткань пропитывают дублерином, который и позволяет вещи держать форму. Если его вымыть, то воротники и подол начнут заворачиваться, а само пальто будет выглядеть мятым. Выгладить его не удастся.

Исключением может быть кашемировое пальто, в составе которого есть синтетические или другие волокна. Именно они якобы способны уберечь ткань от сильной деформации. Поэтому советуем посмотреть на этикетку, где указан не только состав изделия, но, возможно, и то, что ваше кашемировое пальто можно стирать в машинке, соблюдая соответствующие правила.

В целом, эксперты говорят, что в любом случае стирка кашемира в машинке может иметь печальные последствия. Поэтому советуют не экономить и отнести пальто в ближайшую химчистку.

Некоторые же считают, что стирать кашемировое пальто в машинке можно, главное – выбрать правильный режим. Якобы, нажав на стиралке кнопку Шерсть, можно и пальто от пагубных последствий уберечь, и сэкономить время и деньги.

Лишь в одном советчики сходятся — стирать кашемировое пальто стоит лишь в крайних случаях, если оно сильно загрязнилось и выглядит неопрятно.

Как правильно стирать кашемировое пальто в машинке

Для тех же, кто хочет рискнуть и постирать кашемировое пальто в машинке, советуем придерживаться соответствующих правил.

Обработайте пятно

Если вы где-то поставили пятно, то не нужно стирать всю вещь, особенно, когда она достаточно большая и из деликатной ткани. Здесь нужно точечно подойти к делу.

Удалить пятно с пальто можно с помощью глицерина и аммиака, смешав его в равных пропорциях. Протрите смесью место загрязнения, а затем снова чистой влажной тряпкой.

Правильно выберите режим стирки

Для стирки кашемирового пальто подойдет деликатный режим или шерсть. Температура воды не должна превышать 40 градусов, а лучше установите 20-30 градусов.

Уменьшите обороты

Для машинной стирки кашемирового пальто стоит, насколько это возможно, исключить механическое воздействие на ткань. Поэтому уменьшите обороты, а функцию отжима вообще отключите. В противном случае шерстяное пальто утратит свою форму.

Специальное средство

Выбирайте специальное жидкое средство для стирки шерсти или средство для деликатных вещей.

Как постирать кашемировое пальто вручную

Но лучше все же, если вещь вам действительно нравится и вы не хотите ее испортить, придерживаться правил, указанных на этикетке. Так, если на ней изображен перечеркнутый тазик с водой, значит, постирать изделие в домашних условиях не получится. Показана чистка в химчистке.

Если на этикетке нарисован тазик с водой, можете попробовать постирать кашемировое пальто вручную. И здесь советуем придерживаться тоже некоторых правил.

Для начала наполните ванну слегка холодной водой и растворите в ней жидкое моющее средство. Не делайте раствор концентрированным.

Важно! Количество моющего средства должно быть в два раза меньше, чем при машинной стирке.

Далее следует оставить пальто в воде на 15 минут и после этого приступать собственно к стирке. И помните, что нельзя тереть изделия из кашемира, поэтому возьмите мягкую губку и проведите ею от верха пальто до самого низа.

После этого спустите грязную воду и тщательно прополощите. Ни в коем случае не выкручивайте пальто из кашемира. Лишь слегка отожмите его руками и вынесите на улицу или на балкон, где разложите в горизонтальном положении на полотенце.

Сразу не вешайте его на вешалку, иначе оно может вытянуться и потерять форму. Когда изделие станет не таким влажным и с него перестанет течь вода, можете переместить пальто на плечики и досушить.

К слову, ранее Факты ICTV писали о трендах верхней одежды на осень 2023.