Українська співачка Настя Каменських, більш відома під творчим псевдонімом NK, презентувала нову пісню You Crying (у перекладі, – Ти плачеш). Вона присвячена війні в Україні, яку розпочала країна-агресор Росія. Текст написаний англійською мовою, щоб люди всіх країн світу пам’ятали про героїчну боротьбу українців за свободу та незалежність.

– Зараз так сильно хочеться обійняти та підтримати кожного українця. Хоч на трохи забрати той біль, який зараз відчуваємо ми всі. Але хоч нам і болить, ми разом, ми сильні. Україна не здається. Вона продовжує боротися за незалежність та щастя своєї нації. І цей подвиг бачить вся планета, – переконана українська співачка.

Настя Каменських переконана, що Україні важливо говорити на весь світ про воєнні злочини Росії. На її думку, якщо жорстокість почнуть замовчувати, тоді всі країни почують плач розбитих сердець мільйонів мирних жителів України.

– Нам важливо, щоб війна в Україні, яка є справжнім геноцидом українського народу, не перетворилася на тишу. Тільки-но жорстокість стане чимось звичним і породить мовчання, стане чутно розбиті серця мільйонів мирних жителів. Добро завжди перемагає. А добрих сердець значно більше за ту кількість агресорів, які чинять зло на наших землях, – вважає NK.

Співачка твердо переконана, що Україна – це нація, яка стоїть на стороні правди, добра та світла, тому вона обов’язково переможе. Каменських вважає, що українці не здаватимуться та продовжуватимуть боротися за своє щастя.

Слова та музику пісні You Crying разом створили співачка Настя Каменських та український продюсер, режисер та композитор Олексій Потапенко, більш відомий під творчим псевдонімом Потап.