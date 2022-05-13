Украинская певица Настя Каменских, более известная под творческим псевдонимом NK, представила новую песню You Crying (в переводе, — Ты плачешь). Она посвящена войне в Украине, начатой ​​страной-агрессором Россией. Текст написан на английском языке, чтобы люди всех стран мира помнили о героической борьбе украинцев за свободу и независимость.

– Сейчас так сильно хочется обнять и поддержать каждого украинца. Хоть на чуть-чуть забрать ту боль, которую сейчас чувствуем мы все. Но хоть нам и больно, мы вместе, мы сильные. Украина не сдается. Она продолжает сражаться за независимость и счастье своей нации. И этот подвиг видит вся планета, – убеждена украинская певица.

Настя Каменских убеждена, что Украине важно говорить на весь мир о военных преступлениях России. По ее мнению, если жестокость начнут умалчивать, то все страны услышат плач разбитых сердец миллионов мирных жителей Украины.

– Нам важно, чтобы война в Украине, которая является настоящим геноцидом украинского народа, не превратилась в тишину. Как только жестокость станет чем-то привычным и породит молчание, станут слышны разбитые сердца миллионов мирных жителей. Добро всегда побеждает. А добрых сердец гораздо больше того количества агрессоров, которые делают зло на наших землях, — считает NK.

Певица твердо убеждена, что Украина – это нация, стоящая на стороне правды, добра и света, поэтому она обязательно победит. Каменских считает, что украинцы не будут сдаваться, а будут продолжать бороться за свое счастье.

Слова и музыку песни You Crying вместе создали певица Настя Каменских и украинский продюсер, режиссер и композитор Алексей Потапенко, известный под творческим псевдонимом Потап.