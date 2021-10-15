Чувственно и агрессивно: в каком наряде Огневич встретила церемонию роз на Холостячке

В пятом выпуске романтического реалити-шоу Холостячки 2 со Златой Огневич она была на церемонии роз в роскошном красном платье.
Главная героиня выбирала одного из своих возможных женихов в платье с очень нескромным декольте и вырезом выше колена.
Образ дополняли длинные серьги, пышная прическа и аккуратные босоножки на каблуке, которые были столь скромными, что их было незаметно за ярким нарядом.
Цвет платья вторил розам, которые стояли рядом. Таким образом героиня символически подчеркнула свою главную роль в этом проекте.
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Напомни, в пятом выпуске Огневич попрощалась с Александром Борзенко, не дав ему шанса покорить свое сердце.
Фото: Instagram Злати Огневич