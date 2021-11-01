У ніч із 31 жовтня на 1 листопада в усьому світі відзначали Геловін. Знаменитості не проґавили можливості продемонструвати свої незвичайні та жахливі образи, фотографіями яких поділилися в соціальних мережах.

Як зірки відзначили Геловін, а також голосування за найкращий образ – далі в матеріалі.

Цьогоріч не було пишної костюмованої вечірки, на червоній доріжці якої селебріті могли з’явитися в оригінальних костюмах, проте це не завадило їм підготувати тематичні костюми.

Так, український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво з’явився в образі Чумного лікаря.

Хореограф та суддя шоу Україна має талант Євген Кот та його дружина також підготувалися до Геловіна та порадували шанувальників кадрами з нової тематичної фотосесії.

Співачка Камалія разом із доньками влаштувала костюмовану вечірку. Шанувальники порівнюють артистку з Клеопатрою.

Виконавиця Світлана Лобода зняла з донькою Євою відеоролик, у якому артистка з’явилася в образі привиду, а дівчинка – Гарлі Квін.

Королева Геловіна американська модель Гайді Клум, як і минулого року, вирішила зняти фільм жахів. У короткометражці зірка перетворюється на зомбі.

Також супермодель вбралася в костюм грайливої кішки, який доповнила гримом.

Реп-виконавиця Lizzo обрала для Геловіна образ малюка Йоди із серіалу Мандалорець.

Акторка Джеймі Лі Кертіс приміряла образ із фільму жахів Псіхо – Меріон Кейн. Примітно, що на екрані Меріон зіграла мама Джеймі.

Співачка й акторка Гейлі Кійоко перетворилася на героя гучного південнокорейського серіалу Гра в кальмара.

Топ-модель та дружина Джастіна Бібера Гейлі Бібер вбралася у кілька образів Брітні Спірс. Дівчина зізналася, що перший концерт, який вона відвідала, був саме цієї співачки.

Факти ICTV пропонують вам проголосувати за найкращий образ зірки на Геловін 2021.