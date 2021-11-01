В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечали Хэллоуин. Знаменитости не упустили возможности продемонстрировать свои необычные и устрашающие образы, фотографиями которых поделились в социальных сетях.

Как звезды отметили Хэллоуин, а также голосование за лучший образ — далее в материале.

В этом году не было пышной костюмированной вечеринки, на красной дорожке которой селебрити могли предстать в оригинальных костюмах, однако это не помешало им подготовить тематические костюмы.

Так, украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво предстал в образе Чумного доктора.

Хореограф и судья шоу Україна має талант Евгений Кот и его жена также подготовились к Хэллоуину и порадовали поклонников кадрами новой тематической фотоссесии.

Певица Камалия вместе с дочками устроила костюмированную вечеринку. Поклонники сравнивают артистку с Клеопатрой.

Исполнительница Светлана Лобода сняла с дочкой Евой видеоролик, в котором артистка появилась в образе приведения, а девочка — Харли Квинн.

Королева Хэллоуина американская модель Хайди Клум, как и в прошлом году, решила снять фильм ужасов. В короткометражке звезда превращается в зомби.

Также супермодель нарядилась в костюм игривой кошки, который дополнила гримом.

Рэп-исполнительница Lizzo выбрала для Хэллоуина образ малыша Йоды из сериала Мандалорец.

Актриса Джейми Ли Кертис примерила образ из фильма ужасов Психо — Мэрион Кейн. Примечательно то, что на экране Мэрион сыграла мама Джейми.

Певица и актриса Хейли Кийоко перевоплотилась в героя нашумевшего южнокорейского сериала Игра в кальмара.

Топ-модель и жена Джастина Бибера Хейли Бибер нарядилась в несколько образов Бритни Спирс. Девушка призналась, что первый концерт, который она посетила, был именно этой певицы.

Факты ICTV предлагают вам проголосовать за лучший образ звезды на Хэллоуин 2021.