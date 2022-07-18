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Персони

Чудово, що я можу говорити: Емілія Кларк про операції на головному мозку

18 Липня 2022, 12:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чудово, що я можу говорити: Емілія Кларк про операції на головному мозку
Джерело: Getty Images

Британська акторка Емілія Кларк розповіла про операцію на головному мозку, висловивши подяку за те, що вона змогла відновитися.

Зірка серіалу Гра престолів зізналася, що це був найнестерпніший біль. Кларк перенесла дві небезпечні для життя аневризми головного мозку під час роботи над серіалом HBO – у 2011 та 2013 роках. Після чого в неї був тривалий період відновлення.

Сама Емілія вважає, що їй пощастило, оскільки вона опинилася серед людей, які не зіткнулися з тяжкими наслідками.

Зараз дивляться

– Чудово, що я можу говорити, іноді розбірливо, і жити своїм життям абсолютно нормально без будь-яких наслідків. Я належу до дуже і дуже невеликої кількості людей, які змогли це пережити, – зазначила акторка.

Зірка розповіла, що бачила знімки свого головного мозку, каже – частини не вистачає. Також вона додала, що перестала ставити запитання про те, які зараз протікають процеси в її організмі після операції.

– Нема рації ламати голову над тим, чого там може і не бути. Особливо якщо те, що у вас є зараз, чудово, – наголосила Емілія.

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Раніше ми писали, що Емілія Кларк висловила підтримку Україні. Акторка поділилася кількома способами, якими можна допомогти громадянам нашої країни.

Також вона оприлюднила фото, на якому постала зі своїм домашнім улюбленцем у футболках із синьо-жовтим прапором.

Джерело
Variety
Теги
Емілія Кларк Мозок Операція
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