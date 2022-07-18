Британская актриса Эмилия Кларк рассказала об операции на головном мозге, выразив благодарность за то, что она смогла восстановиться.

Звезда сериала Игра престолов призналась, что это была самая мучительная боль. Кларк перенесла две опасные для жизни аневризмы головного мозга во время работы над сериалом HBO — в 2011 и 2013 годах. После чего у нее был длительный период восстановления.

Сама Эмилия считает, что ей повезло, поскольку она оказалась в числе людей, которые не столкнулись с тяжелыми последствиями.

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— Замечательно, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью совершенно нормально без каких-либо последствий. Я принадлежу к очень и очень небольшому количеству людей, которые смогли это пережить, — отметила актриса.

Звезда рассказала, что видела снимки своего головного мозга, говорит — части не хватает. Также она добавила, что перестала задаваться вопросами о том, какие сейчас протекают процессы в ее организме после операции.

— Нет смысла ломать голову над тем, чего там может и не быть. Особенно, если то, что у вас есть сейчас, прекрасно, — подчеркнула Эмилия.

Ранее мы писали, что Эмилия Кларк выразила поддержку Украине. Актриса поделилась несколькими способами, которыми можно помочь гражданам нашей страны.

Также она обнародовала фото, на котором предстала со своим домашним любимцев в футболках с сине-желтым флагом.