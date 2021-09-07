Український дизайнер Андре Тан показав, яке взуття буде модним восени 2021 року. Дизайнер наголосив, що на цьому предметі гардеробу економити не можна.

Кутюр’є радить звернути увагу на туфлі Мері Джейн, оскільки човники або балетки з перетинкою чудово поєднуються з лаконічними або навіть мінімалістичним нарядами та додають образу завершеності. Виглядає жіночно та дуже свіжо.

Андре Тан зазначив, що без ботфортів цього сезону не можна.

– Скажу чесно, без них у цьому сезоні не можна виходити з дому. Складаючи образи, не забувайте про гармонію – обирайте до яскравих і сміливих ботфортів нейтральні тони та лаконічні фасони, – наголосив дизайнер.

Актуальним взуттям восени 2021 будуть і козаки всіх варіантів – на підборах, без підборів, кольорові, довгі та короткі. Вони додадуть образу кантрі або навіть бохо стилю. Кутюр’є зазначив, що його улюблене поєднання – з жіночними сукнями.

Чоботи або черевики на шнурівці також актуальні в цьому сезоні.

– Маскулінна нотка цього взуття прекрасно поєднується з жіночними елементами: спідниці, повітряні сукні, квіткові принти, блузи з рукавами-ліхтариками, – сказав Андре Тан.

Чудова знахідка для тих, хто не любить оверсайз – чоботи-слоучі. З їхньою допомогою можна додати об’єм і фактуру до образу, проте варто бути обережнішим, оскільки ця модель візуально розширює ногу. Поєднувати їх варто з одягом нижче колін.

Раніше Андре Тан поділився трендами верхнього одягу на осінь 2021. Дизайнер радить звернути увагу на шкіряний жакет, яскраві плащі-дощовики, кейпи тощо.