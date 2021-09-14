Речі з шкіри – це саме та частина жіночого гардеробу, яка залишається актуальною протягом довгого часу. Вони й далі належать до речей, які повинні бути в кожної модниці.

З чим носити шкіряну спідницю та на що насамперед звернути увагу,, розібралися Факти ICTV разом з персональним стилістом Юлією Крижалко.

Найперше потрібно визначитися з якістю тканини. Якщо це екошкіра, то вона повинна бути м’якою, приємною на дотик та легко розтягуватися.

– Якщо тканина схожа на шматок пластика – це не наша історія, – зазначила Юлія.

Ще один важливий плюс екошкіри – те, що вона підходить для людей, які страждають алергією, оскільки у своєму складі не містить токсичних речовин.

Шкіряну спідницю стиліст рекомендує носити з в’язаними светрами та трикотажем, оскільки попереду холодна пора року і це чудовий варіант застилізувати такі речі.

– До такого луку варто взути масивні черевики чи високі чоботи на низькій підошві, – сказала Крижалко.

Вкорочені піджаки – гарячий тренд, який перейшов з літнього сезону: свіже поєднання для образу зі шкіряною спідницею. Під піджак Юлія рекомендує одягнути сорочку, боді чи футболку. Для того, щоб образ став цікавішим – експериментуємо з кольорами.

Варто звернути увагу і на oversize-піджаки. Маскулінність у жіночому стилі залишається актуальною. Можна поєднати піджак з чоловічого плеча, наприклад, оранжевого кольору з прямою шкіряною спідницею – цікавий та стильний образ, у якому ви точно будете привертати увагу оточуючих.

Стиліст радить звернути увагу і на oversize-сорочки – білу, чорну чи рожеву. Із взуття – черевики на підборах з квадратною чи гострою формою носика.

– Обирайте під свій стиль і сміливо вписуйте в свої щоденні образи, – зазначила Крижалко.

Поєднувати шкіряну спідницю можна і з максі-пальтами чи тренчами – можна навіть зміксувати зі шкіряними та створити монолук.

Не варто відкидати як варіант шкіряну куртку. Для того, щоб зменшити градус гранжу цього образу, варто обрати легке взуття: кеди, мінімалістичні черевики на підборах. Можна зміксувати й зі взуттям на масивній підошві та втілити стильний гранж-street look.

– Як і з чим носити шкіряну спідницю – дивимось на ДНК свого стилю й типаж зовнішності. Хтось полюбляє більш маскулінність та нотки гранжу, хтось – мінімалізм із вкрапленням жіночності та романтизму, а хтось готовий експериментувати, – зазначила Юлія.

Також вона наголосила, що важливо залишатися індивідуальністю та інтерпретувати стилістичні рішення крізь призму свого бачення та внутрішнього світу.