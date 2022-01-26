Пальто – важливий та необхідний предмет гардеробу для кожного чоловіка. Однак варто дотримуватись низки простих правил, щоб обрати вдале.

Якщо у світі ще й залишаються старовіри, які вважають, що справжній чоловік не повинен стежити за модою та своїм стилем, то вони явно у меншості.

Хто і що б не говорив, нас все одно спочатку оцінюють за одягом. Тому не соромтеся звернутися до фахівця, щоб загорнути свій багатий внутрішній світ у гарну обгортку.

А фахівцем виступив стиліст Кирило Кириловський, який і розповів Фактам ICTV про те, як правильно обрати чоловікові пальто.

На якому фасоні пальта зупинити свій вибір

– Рекомендую брати slim fit (звужений силует) або злегка пряме. Однотонне пальто з гладкого матеріалу, – каже стиліст.

За його словами, якщо стандартне пальто вам не до душі, можете обрати двобортне.

Крім того, не соромтеся клітинки. Такі пальта виглядають виграшно.

Топ-4 найтрендовіших пальт:

пальто та спортивна жилетка (зазвичай вона вже вбудована);

пальто-халат з поясом для сміливих (для тих, хто любить свободу та зручність)

пальто з ґудзиками на бік, з високим коміром у стилі футуризму або пальто із застібкою;

пальто на блискавці.

Як підібрати довжину пальта

– Для початку рекомендую визначити свій зріст. Високий зріст від 190 см – підійдуть подовжені пальта, прямі та облягаючі варіанти, а також оверсайз. Довжина може заходити за коліна. Короткі пальта типу бушлат – під забороною, – каже Кириловський.

Чоловікам середнього зросту 175-178 підійде довжина від середини стегна до коліна. Форма пальта не має значення.

А ось чоловікам невисокого зросту (160+ см) можна обрати бушлат або пальто до стегна.

Якщо ви не хочете обирати стандартні чорний або коричневий колір, зверніть увагу на синій, блакитний, пісочний.

Тим, хто не боїться експериментів у своєму стилі, можна обирати оливковий, зелений, попелястий, бордовий і білий кольори.

Як носити пальто

– Під діловий стиль зі штанами або штанами в клітинку додавайте шарф, шкіряні рукавички, – каже стиліст.

Також, якщо зручно, можна одягати краватку. До речі, основні аксесуари – ремінь та туфлі – обирайте однакових кольорів. Наприклад, чорного чи коричневого.

– Під елегантний стиль – гольф, сорочки, кардигани, жилети спортивні, базові футболки. Із взуття рекомендую туфлі, челсі, шкіряні кеди та кросівки, – розповідає Кирило Кириловський.

Ми давно живемо за часів, коли стилі можна спокійно міксувати. Тому не бійтеся інтегрувати пальто в спортивний стиль. Можна одягати під пальто худі, однотонні спортивні костюми. Щодо кросівок, то їх краще обирати білого, сірого та чорного кольору.

Від якого пальта краще відмовитись

– Від пальта з елементами хутра, великих металевих ґудзиків та матеріалів, до яких усе прилипає, бо це буде неохайно, – додав стиліст.

За його словами, охайність та якість матеріалів – важливий момент, про який варто пам’ятати.

– Рекомендую перед купівлею придивлятися, чи немає вже ковтунців, чи добре пришиті ґудзики. Також варто подивитися, як шо зроблений, чи стирчать нитки – це продемонструє якість виробу, – розповідає Кириловський.