Пальто — важный и необходимый предмет гардероба для каждого мужчины. Однако стоит придерживаться ряда простых правил, чтобы выбрать удачное пальто.

Если в мире еще и остаются староверы, которые считают, что настоящий мужчина не должен следить за модой и своим стилем, то они явно в меньшинстве.

Кто и что бы ни говорил, нас все равно сначала оценивают по одежке. Поэтому не стесняйтесь обратиться к специалисту, чтобы завернуть свой богатый внутренний мир в красивую обертку.

А специалистом выступил стилист Кирилл Кириловский, который и рассказал Фактам ICTV о том, как правильно мужчине выбрать пальто.

На каком фасоне пальто остановить свой выбор

— Рекомендую брать slim fit (зауженный силуэт) или слегка прямое. Однотонные пальто из гладкого материала, — говорит стилист.

По его словам, если стандартное пальто вам не по душе, то можете выбрать двубортное.

Кроме того, не стесняйтесь клетки. Такие пальто смотрятся выигрышно.

Топ-4 самых трендовых пальто:

пальто и спортивная жилетка (обычно она уже встроеная);

пальто-халат с поясом для смелых (для тех, кто любит свободу и удобство)

пальто с пуговицами на бок, с высоким воротником в стиле футуризма или пальто с застежкой;

пальто на молнии.

Как подобрать длину пальто

— Для начала рекомендую определить свой рост. Высокий рост от 190 см — подойдут удлиненные пальто, прямые и облегающие варианты, а также оверсайз. Длина может заходить за колени. Короткие пальто типа бушлат — под запретом, — говорит Кириловский.

Мужчинам среднего роста 175-178 подойдет длина от середины бедра и до колена. Форма пальто значения не имеет.

А вот мужчинам невысокого роста (160+ см) можно выбрать бушлат или пальто до бедра.

Если вы не хотите выбирать стандартные черный или коричневый цвет, то смотрите в сторону синего, голубого, песочного.

Тем, кто не боится экспериментов в своем стиле, можно выбирать оливковый, зеленый, пепельный, бордовый и белый цвета.

Как носить пальто

— Под деловой стиль с брюками или брюками в клетку добавляйте шарф, кожаные перчатки, — говорит стилист.

Также, если удобно, можно одевать галстук. Кстати, основные аксессуары — ремень и туфли — выбирайте одинаковых цветов. Например, черного или коричневого.

— Под элегантный стиль — гольф, рубашки, кардиганы, жилетки спортивные, базовые футболки. Из обуви рекомендую туфли, челси, кожаные кеды и кроссовки, — рассказывает Кирилл Кириловский.

Мы давно живем во времена, когда стили можно спокойно миксовать. Поэтому не бойтесь пальто интегрировать в спортивный стиль. Можно одевать под пальто худи, однотонные спортивные костюмы. Что касается кроссовок, их лучше выбирать белого, серого и черного цвета.

От каких пальто лучше отказаться

— От пальто с элементами меха, больших металлических пуговиц и материалов, к которым все прилипает, так как это будет смотреться неопрятно, — добавил стилист.

По его словам, опрятность и качество материалов — важный момент, о котором стоит помнить.

— Рекомендую перед покупкой присматриваться, нет ли уже катышек, хорошо ли пришиты пуговицы. Также стоит посмотреть, как шов сделан, торчат ли нитки — это продемонстрирует качество изделия, — рассказывает Кириловский.