Стримінговий сервіс Netflix працює над шостим сезоном британського науково-фантастичного телесеріалу-антології Чорне дзеркало.

Наразі йде кастинг акторів. Імовірно, в новому сезоні буде більше серій, ніж у попередньому. Також повідомляється, що останній сезон стане ще більш кінематографічний за своїм масштабом, і кожна частина буде як окремий фільм.

Нагадаємо, що п’ятий сезон Чорного дзеркала вийшов у 2019 році та містив три епізоди. Перший – у 2013. Його творець – Чарлі Брукер.

Лейтмотив серіалу – вплив інформаційних технологій на людські стосунки. Кожна серія не пов’язана з попередньою – ні акторами, ні сюжетом.

Сама назва серіалу має посилання на гаджети, які зараз є у кожної людини.

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Раніше ми писали, що фільм українського режисера Олега Сенцова Носоріг покажуть на Netflix. Стрічку зможуть переглянути користувачі сервісу вже 23 травня.

Фільм розповідає про кримінальний світ 90-х в Україні та героя на прізвисько Носоріг, який стає його частиною.