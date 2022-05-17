Стриминговый сервис Netflix работает над шестым сезоном британского научно-фантастического телесериала-антологии Черное зеркало.

Сейчас идет кастинг актеров. Предположительно, в новом сезоне будет больше серий чем в предыдущем. Также сообщается, что последний сезон станет еще более кинематографичен по своему масштабу, и каждая часть будет как отдельный фильм.

Напомним, что пятый сезон Черного зеркала вышел в 2019 году и содержал три эпизода. Первый — в 2013. Его создатель — Чарли Брукер.

Лейтмотив сериала — влияние информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия не связана с предыдущей — ни актерами, ни сюжетом.

Само название сериала имеет отсылку к гаджетам, которые сейчас есть у каждого человека.

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Ранее мы писали, что фильм украинского режиссера Олега Сенцова Носорог покажут на Netflix. Ленту смогут просмотреть пользователи сервиса уже 23 мая.

Фильм рассказывает о криминальном мире 90-х в Украине и герое по прозвищу Носорог, который становится его частью.