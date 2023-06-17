Літо – пора шортів, але часто у модниць виникає проблема, коли цей предмет гардеробу починає завдавати чимало клопоту. Чому шорти збираються між ніг під час ходьби та як цього уникнути – читайте далі у матеріалі Фактів ICTV.

Чому шорти збираються між ногами

Неможливо переоцінити та перебільшити значення шортів у літньому гардеробі будь-якої людини, особливо жінки. Але іноді трапляється так, що шорти збираються між ногами, що не лише має некрасивий вигляд, а й завдає дискомфорту на фізичному рівні. Все це може призвести до того, що цей вид одягу вам натиратиме. Стається таке через неправильно підібраний розмір – занадто вузькі або, навпаки, дуже вільні шорти точно збиратимуться гармошкою на ваших стегнах.

Ще однією причиною того, що шорти сіли некрасиво, є ігнорування типу фігури під час вибору цього елементу гардеробу. Часто з таким неприємним нюансом можуть зіткнутися повненькі дівчата, у яких шорти просто починають скручуватися від тертя між ніг. Якщо ноги стрункі, а стегна трішки повні – то, вуаля, на ваших стегнах вже гармошка з тканини.

Тому, наприклад, для фігури так званих типів яблуко чи груша підійдуть об’ємні шорти із натурального матеріалу. Вони добре приховують зайві сантиметри.

Шорти починають підніматися вгору, оголюючи ваші стегна та сідниці, і через неякісну тканину або підкладку, а також неправильний крій. Крім того, шорти з шовку збиратимуться між ніг, тому краще віддати перевагу іншим видам тканини.

Часто така проблема виникає і під час носіння укорочених джинсових шортів. Коли просто не вистачає тканини, вони починають збиратися та оголювати сідниці. У такому разі у вас є два варіанти – знайти стиль, який більше вам підходить, наприклад шорти-бермуди, або придбати більший розмір.

Що робити, якщо шорти збираються між ногами

В інтернеті можна знайти декілька способів, як уникнути цієї проблеми. Там радять скористатися подвійним скотчем або силіконовою смужкою, прикріпивши її до місця, де шорти починають збиратися між ніг. Але це точно не найкращий варіант, оскільки може викликати подразнення шкіри, дуже ніжної в цих місцях. Особливо це завдасть клопоту у спеку. Клей, про який пишуть на різних жіночих форумах, не є дієвим, а головне – комфортним методом вирішення цієї проблеми.

Тому найкраще придбати іншу модель, яка сидітиме на вас ідеально та вигідно підкреслюватиме фігуру. Чудовим варіантом можуть стати подвійні шорти, коли одна частина щільно облягає ноги, а інша є більш вільною.

Крім того, якщо шорти постійно піднімаються вгору, то вирішення проблеми доволі просте: спробуйте більш вільний стиль. Ви можете приміряти шорти-бойфренди або віддати перевагу легким струмливим варіантам. Ці моделі дуже зручні в носінні й не збираються між ніг. Особливо шикарний і ефектний вигляд у літню пору мають трохи подовжені варіанти шортів із шовку або схожого матеріалу.

До речі, раніше Факти ICTV публікували дієві поради, за допомогою яких можна позбутися запаху секонд-хенду з одягу.