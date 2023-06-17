Лето – пора шорт, но часто модницы могут столкнуться с такой проблемой, когда этот предмет гардероба начинает доставлять немало хлопот. Почему шорты собираются между ног при ходьбе и как этого избежать — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Почему шорты собираются между ног

Невозможно переоценить и приукрасить значение шорт в летнем гардеробе любого человека, особенно женщины. Но иногда случается так, что шорты собираются между ног, и это не только выглядит некрасиво, но и доставляет дискомфорт в физическом плане. Все это может привести к тому, что эта одежда будет вам натирать. Происходит такое из-за неправильно подобранного размера — слишком узкие или, наоборот, чересчур свободные шорты точно будут собираться гармошкой на ваших бедрах.

Еще одной причиной того, что шорты сели некрасиво, является игнорирование типа фигуры при выборе данного элемента гардероба. Часто с этим неприятным нюансом могут столкнуться полненькие девушки, у которых шорты попросту начинают скатываться от трения между ног. Если ноги стройные, а бедра слегка полноваты – то, вуаля, на ваших бедрах уже гармошка из ткани.

Поэтому, к примеру, для фигуры так называемых типов яблоко или груша подойдут объемные шорты из натурального материала. Они отлично скрывают лишние сантиметры.

Шорты начинают подниматься вверх, оголяя ваши бедра и ягодицы, из-за некачественной ткани или подкладки, а также неправильного кроя. Кроме того, шелковые шорты будут собираться между ног, поэтому лучше отдать предпочтение другим видам ткани.

Часто подобная проблема возникает и при носке укороченных джинсовых шорт. Когда попросту не хватает ткани, они начинают собираться и оголять ягодицы. В таком случае у вас есть два варианта — найти стиль, который больше вам подходит, например, носить шорты-бермуды, или приобрести размер больше.

Что делать, если шорты собираются между ног

В интернете можно найти несколько способов, как избежать этой проблемы. Там советуют воспользоваться двойным скотчем или силиконовой полоской, прикрепив в место, где шорты начинают собираться между ног. Но это точно не лучший вариант, так как может вызвать раздражение, особенно жарким летом. Клей, о котором также пишут на различных женских форумах, не является действенным, а самое главное — комфортным методом решения данной проблемы.

Поэтому лучше всего приобрести другую модель, которая будет сидеть на вас идеально и выгодно подчеркивать фигуру. Отличным вариантом могут стать двойные шорты, когда одна часть плотно облегает ноги, а другая является более свободной.

Кроме того, если шорты то и дело поднимаются вверх, то решение проблемы довольно простое: попробуйте более свободный стиль. Вы можете примерить шорты-бойфренды или отдать предпочтение легким струящимся вариантам. Данные модели очень удобны в носке и не собираются между ног. Особенно шикарно и эффектно в летнее время смотрятся немного удлиненные варианты шорт из шелка или похожего материала.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали действенные советы, с помощью которых можно избавиться от запаха секонд-хенда с одежды.