Протягом останніх років секонд-хенд надійно увійшов у наше життя. І хоча чимало дискусій ведеться навколо того, наскільки добре купувати речі в таких магазинах, кількість відеооглядів на подібний одяг в YouTube та Tik-Tok набирають все більше й більше переглядів.

Це свідчить про зацікавленість аудиторії, що не є дивним, адже секонд-хенд – це не лише вживаний одяг, як ми звикли думати, це часто речі, отримані зі складів відомих брендів чи магазинів за приємну ціну.

Для безпеки одяг проходить санітарну обробку спеціальним дезінфікувальним розчином (туди може входити формалін або пара), перш ніж потрапити в місцеві магазини. Вона може призводити до появи неприємного запаху на одязі.

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Як прибрати запах секонд-хенду з одягу

Ми підготували підбірку простих та дієвих способів, які допоможуть прибрати неприємний запах одягу з секонд-хенду.

Найпростіший спосіб – це випрати речі в пральній машині з подвійним ополіскуванням кондиціонером для білизни. Використовуйте також подвійну порцію порошку для кращого результату та вибирайте максимально високу температуру (тут залежить від тканини).

Цей метод найпростіший, однак діє тільки зі слабким запахом.

Якщо ж запах сильніший, спробуйте замочити одяг на добу в холодній воді. Для цього наберіть в тазик 10 л холодної води, додайте подвійну порцію ополіскувача для білизни та помістіть туди одяг. Після цього ще раз виперіть речі звичним для вас способом.

Щоб позбутися запаху з секонд-хенду, також можна використовувати нашатирний спирт. Для цього розбавте 25 мл 10% нашатирного спирту в 5 л теплої води і замочіть потрібний одяг.

Якщо у вас синтетичні тканини, замочувати варто на 6-7 годин, якщо ж це натуральні тканини, то вистачить і години. Після цього потрібно випрати одяг в пральній машинці, застосовуючи максимально високі температури. Сушити такий одяг краще теж якомога довше на свіжому повітрі.

Можна зробити не менш дієвий розчин на основі оцту, солі та соди. Для цього змішайте 100 мл солі, 100 мл оцту та 60 г соди та розчиніть в 10 л гарячої води. Бажано замочувати одяг на 7-8 годин, не більше. Після цього виперіть його, для кращого результату користуйтеся великою кількістю ополіскувача.

Якщо у вас одяг із натуральних тканин (бавовна або віскоза), можна використати ще один простий спосіб на основі водяної пари з праски.

Для цього виперіть необхідну річ, добре висушіть (бажано на свіжому повітрі), а тоді випрасуйте її на максимально високій температурі, що допустима, із сильним поданням пари.

Такий спосіб не вимагає складних дій й додаткових компонентів, однак теж дуже добре бореться з небажаним запахом, адже він виходить назовні разом із парою та всіма шкідливими речовинами.

Як прибрати запах секонд-хенду з верхнього одягу

Звичайно, перераховані вище способи не підійдуть для верхнього одягу. Якщо ви придбали пальто чи шубу, то їх не замочиш у розчині. Однак не варто хвилюватися – позбутися неприємного запаху з об’ємних речей також можливо. Для цього ми підібрали два хороші способи.

Протріть річ губкою з розчином. В основі розчину тут теж буде нашатирний спирт, поєднаний з рідким милом. Просто розчиніть суміш 1 столової ложки спирту та мила в 200 мл води. Протріть річ губкою та залиште її на 6-7 годин в чистому місці.

Не забудьте, що після цього потрібно витерти річ чистою губкою, щоб вивести й мило. Тоді висушіть річ протягом трьох днів на свіжому повітрі, неприємний запах повинен зникнути.

Використовуйте холод. Цей спосіб працює тільки за низьких температур. Для цього повісьте необхідний одяг на морозне повітря протягом на два-три дні. Опісля помістіть річ в герметичний мішок з пакетиками/тканинами, просоченими ефірними оліями чи іншими ароматизаторами, залиште так на день. Цей спосіб підійде для шкіряних та хутряних виробів.

Тож неприємний запах – не причина відмовлятися від покупок на секонд-хенді. Адже є чимало способів, як його вивести з одягу. Тому не проґавте шанс купити якісну річ за вигідною ціною.