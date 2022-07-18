Російський письменник Борис Акунін порівняв президента РФ Володимира Путіна із серійним убивцею Андрієм Чикатило. У такий спосіб літературознавець відреагував на обстріл Вінниці 14 липня.

Акунін оприлюднив у Facebook пост, у якому зазначив, що всі місяці повномасштабної війни в Україні почувається братом ґвалтівника.

– Особисто я нікого не вбивав, не ґвалтував, не мучив, але ці жахливі злочини скоїв член моєї родини. Тому так важко, навіть неможливо спілкуватися з жертвами та їхніми родичами. Ти блієш якісь співчутливі слова, співчуваєш, готовий платити компенсації, які будуть покладені на твою моторошну родину за цивільними позовами, але дивитись в очі сил немає. У них читається: як же ти з цим виродком виріс, чому не зупинив чи взагалі не придушив у колисці? – Написав письменник.

Він додав, що ґвалтівник продовжує вчиняти злочини, а зупинити його, ймовірно, можуть лише члени сім’ї.

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– При цьому Чикатила поки що не спійманий – яке там. Він продовжує вбивати дітей та жінок. І таке відчуття, що, крім тебе самого, ніхто його знешкодити не зможе. А до того часу так і доведеться ховати очі, – підсумував Борис Акунін.

Письменник засуджує дії влади Росії в Україні. Раніше він описав крах РФ та назвав п’ять чинників війни, які стали несподіваними для Путіна.

Варто зазначити, що сам Акунін з 2014 року мешкає в Лондоні.